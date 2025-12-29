Así se juegan los playoffs de la NFL AL MOMENTO tras la victoria de los Falcons ante los Rams

Una acción de la victoria de los Falcons ante los Rams en la Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la NFL terminó con una victoria de los Atlanta Falcons por marcador de 27-24 a Los Angeles Rams, con lo que se define un poco más el rumbo que tomará la postemporada del mejor futbol americano del mundo, aunque todo quedará bien definido en la última jornada de la fase regular.

La siguiente semana hay dos juegos en sábado, que son fundamentales para conocer el destino del torneo. Por una parte los Carolina Panthers chocan ante los Tampa Bay Buccaneers en un juego que podría determinar al campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Bijan Robinson on MNF:

🔥 229 total yards

🔥 2 total TD



Probably won a few @NFLFantasy trophies tonight. pic.twitter.com/UxExs2NIXk — NFL (@NFL) December 30, 2025

Por otro lado, los Seattle Seahawks pueden asegurar el título de la NFC Oeste y el puesto número uno con una victoria o un empate contra los San Francisco 49ers el próximo sábado.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Cristiano Ronaldo revela lo único que se interpone entre él y los mil goles

El panorama pinta así. En la AFC los Denver Broncos están como el primer sembrado. Después siguen en orden del segundo al séptimo lugar los New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Los Angeles Chargers y los Buffalo Bills.

En la NFC, los Seattle Seahwaks son el primer lugar. Los siguientes sembrados en orden son; Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers.

AFC

1-Denver Broncos

2 Patriots vs 7 Bills

3 Jaguars vs 6 Chargers

5 Steelers vs 4 Texans

NFC

1 Seattle Seahwaks

2 Bears vs 7 Packers

3 Eagles vs 6 Rams

5 49ers vs 4 Panthers

Así se desarrolló el Falcons vs Rams

El primer cuarto arrancó con ambos equipos buscando la victoria. Desde temprano quedó en claro que querían irse arriba lo más pronto posible, aunque fueron los Falcons los que se encontraron con la anotación para abrir la pizarra.

En el segundo cuarto los Falcons aumentaron su ventaja 14 puntos, para un total de 21 unidades. La primera mitad fue dominada por la franquicia de Atlanta. Además de la ofensiva, la defensa estuvo muy sólida, lo que permitió que cuidaran su zona de anotación y los Rams se fueran blanqueados.

Con la desventaja en el marcador, la escuadra de Los Ángeles salió con ánimos renovados y mucha garra lograron 17 puntos, aunque Atlanta no se fue sin nada, sumando 3 puntos para un total de 24-17.

El conjunto angelino fue claramente mejor en la parte final del cotejo. Aprovecharon sus oportunidades para descontar en el marcador con siete puntos más en el último cuarto. Igualaron el juego 24-24 y parecía que el partido se iba a tiempos extra, sin embargo, los Falcons tuvieron una última serie ofensiva exitosa.

Atlanta logró llevar el balón por nueve jugadas, terminando en una patada de anotación de 51 yardas de Zane Gonzalez. Con tres puntos más, los Falcons se llevaron una victoria importante.

aar