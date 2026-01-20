Futbol Mexicano

Gilberto Mora sufre un mal desconocido y no jugará con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana informó que Gilberto Mora causa baja de la concentración de cara a los juegos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora quiere ganar la Copa del Mundo con México.
Gilberto Mora quiere ganar la Copa del Mundo con México. Foto: Mexsport
Por:
Alejandro Ayala

La Selección Mexicana informó que el mediocampista Gilberto Mora causa baja de la concentración de cara a los juegos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 por “molestias físicas” de las cuales no se profundizó. El futbolista de Xolo se perderá los dos juegos amistoso de enero.

Mora había sido considerado para los partido de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, ambos duelos que no entran en Fecha FIFA, por lo que el Tricolor llamó a únicamente jugadores de la Liga MX. El talentoso juvenil azteca será reemplazado por Alexis Gutiérrez, del América.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración", indica el comunicado.

TE RECOMENDAMOS:
La tercera edición de la Liga Mexicana de Softbol comienza con los Diablos Rojos del México Femenil como monarcas.
Otros deportes

Liga Mexicana de Softbol inicia su año de consolidación

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continue con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, agrega.

“En su lugar, se convoca a Alexis Gutiérrez, del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Nacional de México el miércoles 21 de enero en Panamá“, termina.

aar

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Manchester City fue goleado y exhibido por el Bodo/Glimt en la Champions League.
Futbol internacional

¡Sorpresa en Noruega! Manchester City es humillado por el Bodo/Glimt en la Champions League; Resumen y goles