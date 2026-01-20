Gilberto Mora sufre un mal desconocido y no jugará con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana informó que el mediocampista Gilberto Mora causa baja de la concentración de cara a los juegos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 por “molestias físicas” de las cuales no se profundizó. El futbolista de Xolo se perderá los dos juegos amistoso de enero.

Mora había sido considerado para los partido de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, ambos duelos que no entran en Fecha FIFA, por lo que el Tricolor llamó a únicamente jugadores de la Liga MX. El talentoso juvenil azteca será reemplazado por Alexis Gutiérrez, del América.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración", indica el comunicado.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continue con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, agrega.

“En su lugar, se convoca a Alexis Gutiérrez, del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Nacional de México el miércoles 21 de enero en Panamá“, termina.

