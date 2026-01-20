¿Cuál es el verdadero problema entre el América y Ralph Orquin?

Ralph Orquin durante un partido con el América en la Leagues Cup 2025.

El lateral mexicoestadounidense Ralph Orquin se negó a renovar con el América, esto debido a que confía en que su representante le pueda ayudar a encontrar lugar en algún equipo de Europa. Su contrato vence en junio, y si en el próximo verano no renueva se puede ir libre al club que quiera.

Según información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Ralph Orquín fue aconsejado por su representante Gerardo Sánchez, de la empresa Cielo Management, de no renovar con el conjunto de Coapa, pues le habría prometido llevárselo al viejo continente si no extiende su permanencia con los azulcremas.

Ralph Orquin 🇲🇽🇺🇸 (22) continúa sin firmar su renovación con América. Además, reportó @crh_oficial que su representante le prometió llevarlo a Europa.



Hay que recordar que su contrato actual vence el 30 de junio por lo que a partir del próximo verano podría fichar gratis con… pic.twitter.com/HVtpBU0UCz — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 19, 2026

Reportes de Fox Sports señalan que la directiva del América le ofreció a Ralph Orquin un contrato hasta el 2028. El lateral volvió en el verano del 2025 a las filas de las Águilas luego de que estuvo cedido a préstamo por un año y medio con los Bravos de Ciudad Juárez. Desde su regreso casi no ha sido contemplado.

Dos clubes de la Liga MX estarían interesados en Ralph Orquín

Algunos reportes indican que el bicampeón Toluca y el subcampeón Tigres manifestaron su interés en contratar a Ralph Orquín para el actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Pero al no entrar en los planes del director técnico brasileño André Jardine, el América no pudo cerrar la operación con los Diablos Rojos ni con los de la UANL.

El mercado de fichajes se cierra el próximo 9 de febrero, por lo que debe definirse pronto el futuro de Ralph Orquin, quien mientras tanto seguirá registrado en la plantilla del América para la actual campaña.

Los números de Ralph Orquin con el América

El mexicoestadounidense Ralph Orquin se formó en las fuerzas básicas del América y tuvo participación en categorías menores como la Sub-19 y Sub-21.

Con el primer equipo de las Águilas solamente ha tenido participación en tres encuentros oficiales, dos en la Liga MX y uno en la Leagues Cup, todos ellos el año pasado. Hasta el momento, el lateral izquierdo de 22 años registra 264 minutos con los azulcremas.

Las cosas para Ralph Orquin fueron muy distintas durante el año y medio que fue cedido a FC Juárez, pues con los fronterizos disputó 47 compromisos oficiales, con seis asistencias y 3,867 minutos.

EVG