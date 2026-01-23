Ferrari presenta su nuevo carro, pero tienen la peor de las suertes y se prenden las alarmas

Ferrari presentó su nuevo monoplaza para la campaña 2026 de la Fórmula 1 (F1), pero rápidamente se encendieron las alarmas, ya que el coche presentó un desperfecto. Un mal arranque de pretemporada para el golpeado equipo italiano, que ya tuvo su primer gran problema.

La temporada 2025 no fue la mejor para Ferrari, en cuanto a rendimiento en pista se refiere. La campaña 2026 todavía no arranca, pero el nuevo SF-26 tuvo un desperfecto al dar sus primeras vueltas en pista.

La SF26 de Hamilton se paró en medio de la pista.



Una vez que se presentó el nuevo diseño, Ferrari puso su coche en el asfalto para el shakedown. El volante británico Lewis Hamilton fue el primero en probarlo, pero después de unos 10 minutos manejando, el coche paró y tuvo que ser empujado por los mecánicos a boxes.

Sin embargo, en Ferrari aseguran que no hubo ningún desperfecto y que el carro se quedara en plena recta del circuito fue planeado. Dicen que todo se trató de una pausa predeterminada.

El nuevo SF-26 de Ferrari tiene la tarea de darle al equipo las mejores oportunidades para competir con McLaren, que desde hace un par de campaña, en especial la pasada, es la escudería más dominante en la Fórmula 1.

Red Bull presenta su coche para 2026

Red Bull presentó el nuevo monoplaza que utilizarán en la campaña 2026 de la Fórmula 1 (F1). El coche tiene un diseño espectacular y que recuerda a uno de los coches del pasado con el que la escudería austriaca vivió uno de sus mejores momentos.

El bólido espera ser el que ayude a Max Verstappen y a Isack Hadjar a terminar entre los pilotos más rápidos, para que así Red Bull regrese a liderar el Campeonato de Constructores. De paso que el neerlandés pueda ser Campeón de Pilotos una vez más.

Red Bull introdujo su carro en un evento junto a Ford Racing en Detroit, Michigan. El coche tiene las nuevas normas y cambios que debe tener un monoplaza en 2026. Entre los cambios más significativos está el de el trabajo en conjunto entre Red Bull Powertrains y Ford para las unidades de potencia.

