Trump publica FOTO de Nicolás Maduro capturado, a bordo de buque militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura, anunciada la madrugada de este sábado, a bordo del buque militar USS Iwo Jima.

Fue a través de la red social Truth que Trump publicó la foto de Nicolás Maduro, donde se le ve con ropa deportiva y una botella de agua. Lleva los ojos cubiertos, con lo que parecen ser lentes de aviación.

Es la primera fotografía de Nicolás Maduro en poder de las autoridades estadounidenses. Horas antes, en redes sociales se difundió una fotografía del venezolano en manos de militares estadounidenses, pero posteriormente se confirmó que la imagen había sido generada con inteligencia artificial.

La publicación de la fotografía ocurrió tan solo minutos antes de que Donald Trump ofreciera una conferencia de prensa en Florida para dar más detalles de la captura de Nicolás Maduro.

Por la mañana, tras una larga serie de explosiones en diferentes puntos de Venezuela, Trump informó que había ejecutado una operación en el país sudamericano, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, Trump dijo a Fox News que Maduro y Flores están siendo trasladados a Nueva York para ser procesados en una Corte.

A Maduro Moros se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

