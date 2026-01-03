EU y su acción contra Venezuela; minuto a minuto de lo sucedido este 3 de enero

Estados Unidos lanzó las primeras horas de este sábado un ataque contra Venezuela, en tanto Donal Trump dijo que el presidente sudamericano, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de ambas naciones.

🗣️ "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado", informó Donald Trump tras ataques a Venezuela

‘Fue una operación brillante’, afirma Trump sobre intervención en Venezuela

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la operación en Venezuela que, dijo, culminó con la captura de Nicolás Maduro, fue “brillante” y resultado de una “buena planeación”, si bien evitó aclarar si contó con la aprobación del Congreso para ejecutarla.

Así lo reportó el diario The New York Times, el cual informó que sostuvo una breve entrevista con el presidente estadounidense a propósito de la intervención de Washington en Venezuela ocurrida desde las primeras horas de este sábado.

Breaking News: President Trump said that the U.S. captured Nicolás Maduro, the Venezuelan leader, and that he is being flown out of the country.

EU acusa a Nicolás Maduro de conspiración narcoterrorista y para importar cocaína...

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó esta mañana que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

En redes sociales, indicó que Nicolás Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…

Presidenta Sheinbaum se pronuncia por acción de EU contra Venezuela

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció la mañana de este sábado sobre la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, lo cual llevó al arresto de Nicolás Maduro, como lo informó en la víspera el mandatario estadounidense Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de redes sociales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum escribió:

“El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:”

‘Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas’.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…

Gobierno de México condena acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela

El Gobierno de México condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela”, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México fijo su postura de las acciones llevadas a cabo la madrugada de este sábado.

Presidentes y líderes mundiales reaccionan a captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero, como lo anunció el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, presidentes y líderes del mundo reaccionaron tras unas horas sobre lo informado.

🔴 AHORA | Donald Trump confirmó que el dictador Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

Christopher Landau afirma que “El tirano se ha ido”

El exembajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, se pronunció en redes sociales tras la captura del presidente venezolano, Nicolas Maduro, confirmada en las primeras horas de este sábado por Donald Trump.

En su cuenta, @DeputySecState, el actual subsecretario del Departamento de Estado de la Unión Americana, expresó que hay un nuevo amanecer para Venezuela.

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪

Vicepresidenta de Venezuela exige a Trump “prueba de vida” de Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, por lo que exigió al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dé una “prueba de vida inmediata” del mandatario, así como de su esposa Cilia Flores.

🔴 La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dé una "prueba de vida inmediata" de Nicolás Maduro, así como de su esposa Cilia Flores #Venezuela #NicolasMaduro #DonaldTrump

Venezuela desplegará todas sus capacidades de defensa: Vladimir Padrino





Tras el ataque a Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro -confirmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump- , el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que se desplegarán todas las capacidades de defensa de la nación.

Al ofrecer un primer balance de lo ocurrido durante las primeras horas del sábado, señaló que “el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar”.

🇻🇪🗣 El ministro de Defensa de Venezuela llama al pueblo a resistir a las fuerzas invasoras



🇻🇪🗣 El ministro de Defensa de Venezuela llama al pueblo a resistir a las fuerzas invasoras

Vladimir Padrino López dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que pidió no ceder al pánico, mantenerse firmes ante la amenaza nacional proveniente de Washington y responder con…

Trump informa que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

