Presidenta Sheinbaum se pronuncia por acción de EU contra Venezuela

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció la mañana de este sábado sobre la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, lo cual llevó al arresto de Nicolás Maduro, como lo informó en la víspera el mandatario estadounidense Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de redes sociales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum escribió:

“El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:”

‘Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas’.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

De igual forma compartió el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la posición de su gobierno ante lo sucedido esta madrugada en el país sudamericano.

La madrugada de este sábado, el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

