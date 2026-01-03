Gobierno de México condena acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela

Las califica como una violación a la Carta de la ONU

El Gobierno de México condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México fijo su postura de las acciones llevadas a cabo la madrugada de este sábado.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, se lee en un comunicado oficial.

América Latina y el Caribe, se dijo, una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

“Insta también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá, afirmó, en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria.

La madrugada de este sábado, el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

