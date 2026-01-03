Trump confirma ataque a Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Donald Trump confirmó que realizó un ataque a Venezuela en sus redes sociales e informó que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y lo trasladó fuera del país.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, informó el presidente estadounidense.

Asimismo, Trump dio a conocer que hoy, más tarde, a las 11:00 am en Florida, es decir, a las 12:00 del día tiempo de México, se llevará a cabo una conferencia de prensa para revelar más detalles sobre la operación militar en Venezuela.

Mensaje de Trump informado captura de Nicolás Maduro ı Foto: Redes sociales

Hasta el momento en Venezuela no han confirmado la versión de Trump, pero afirman que van a resistir a los ataques de Estados Unidos.

Donald Trump vs Venezuela

Desde hace varios meses empezaron las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Trump aumentó la presencia militar estadounidense en la región sudamericana, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y numerosos otros buques de guerra estacionados en el Caribe.

Posteriormente, Trump acusó de narcotráfico a Venezuela, cabe recordar que en su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos catalogó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, así que ordenó atacar aviones y embarcaciones que pudieran representar un riesgo y derribó y hundió aviones y barcos señalando que éstos transportaban drogas, lo que dejó varios tripulantes muertos.

Ataques a Venezuela la madrugada del 3 de enero

Desde tempranas horas del 3 de enero se registraron explosiones en varias zonas de Venezuela, de acuerdo con analistas y periodistas se trató de ataques a lugares estratégicos del país sudamericano, así como bases áreas y militares.

Venezuela informó que las ciudades atacadas fueron Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.