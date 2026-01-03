¿Dónde está Nicolás Maduro tras ataque de Estados Unidos a Venezuela?

La madrugada de este 3 de enero se registraron explosiones y detonaciones en distintas zonas de Venezuela, lo que encendió las alertas internacionales.

En redes sociales se difundieron videos y fotografías de los venezolanos corriendo y gritando ante el temor de las explosiones.

El gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que conformó que se trata de un ataque militar de Estados Unidos al país sudamericano.

“República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares“, se lee en el mensaje.

Venezuela informó que las ciudades atacadas son Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El comunicado también señaló que el Gobierno Bolivariano llamó a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista.

Asimismo, indicó que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas.

¿Dónde está Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y fue trasladado fuera de Venezuela junto con su esposa, así lo dio a conocer Donald Trump en un mensaje en redes sociales.

Antes de que el presidente de Estados Unidos informara la captura del mandatario venezolano, nadie sabía dónde estaba Maduro, de acuerdo con periodistas y corresponsales señalaron que nadie sabe en dónde se ubica Nicolás Maduro desde hace 12 años, por lo que desconocer su ubicación era normal para el país.

Sin embargo, horas más tarde, Trump confirmó que Maduro ya no está en Venezuela, pero se desconoce a qué país lo llevaron.

Trump vs Venezuela

Desde hace varias meses el conflicto iba anunciando que iba a suceder cuando el presidente de Estados Unidos adviritó que su administración podría atacar a presuntos narcotraficantes que atravesaran América Latina por tierra.

El mandatario estadounidense cumplió su advertencia y empezó a derribar aviones y embarcaciones de Venezuela argumentando que se trataba de narcotraficantes, lo que dejó varios muertos.