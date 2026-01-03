Reportan explosiones y aviones a baja altura en Caracas, Venezuela

Reportan explosiones y aviones a baja altura en Caracas

En las primeras horas de este sábado

Esta noche, agencias reportan que al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital de Venezuela, Caracas.

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

Se eleva humo en el aeropuerto de La Carlota tras escucharse explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. ı Foto: AP

Esto ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

Venezuela dijo el viernes que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico. El presidente del país, Nicolás Maduro, también afirmó que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026 ı Foto: AP

Han atacado a Venezuela: Gustavo Petro

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó vía X, que la capital venezolana, Caracas, fue bombardeada esta noche.

En un mensaje en @petrogustavo, expresó:

"En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles.Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato".

Mensaje de Gustavo Petro en Redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

En un mensaje posterior, recordó que "Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela. El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera".

Mensaje de Gustavo Petro en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

Evo Morales repudia “bombardeo de EU”; “brutal agresión imperial”, señala

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, repudió el “bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela”

Y agregó que se trata de una “brutal agresión imperial que viola su soberanía”.

Junto con su mensaje compartió imágenes de lo que ocurre esta madrugada en la nación sudamericana

Mensaje de Evo Morales en X ı Foto: Captura de pantalla

LEO