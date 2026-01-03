Trump ordenó ataques a Venezuela, incluidas instalaciones militares, informó CBS y Fox News

Cadenas de tv en EU afirman que Trump ordenó el ataque a Venezuela

Luego de que la madrugada de este 3 de enero se registraran explosiones en varias zonas de Venezuela, cadenas de televisión reconocidas en Estados Unidos informaron que Trump sí ordenó un ataque al país sudamericano.

La cadena CBS señaló que Trump ordenó ataques a sitios dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, mientras la administración intensificaba el sábado temprano su campaña contra el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por su parte, la cadena Fox News informó que la Casa Blanca les confirmó que se desplegó una operación militar en Venezuela.

Las explosiones iniciaron alrededor de las 12 de la noche tiempo de México, en redes sociales se difundieron varios videos de venezolanos que captaron los momentos de los estallidos desde la carretera o desde sus casas, pero también hubo otros que corrieron para evitar que las explosiones los alcanzaran.

Venezuela confirma ataque de Estados Unidos

En un comunicado, Venezuela repudió el ataque de Estados Unidos y señaló que los sitios donde se presentaron explosiones fueron Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

“República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares“, se lee en el mensaje del gobierno de Venezuela.

Estos ataques se dieron luego de meses de tensiones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos cuando Trump aumentó la presencia militar estadounidense en el sur de América, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y numerosos otros buques de guerra estacionados en el Caribe.

Además, Trump informó que iba a atacar aviones y embarcaciones que representaran riesgo, bajo el argumento de que estos vehículos eran de narcotraficantes.

En ese sentido, Estados Unidos confiscó dos petroleros frente a las costas de Venezuela y lanzó ataques contra más de 30 barcos que supuestamente trasladaban drogas, estos ataques dejaron varios muertos.