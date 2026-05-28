¿Dónde está Agostina Vega? Esto se sabe sobre su desaparición | VIDEO

Una adolescente de 14 años de edad desapareció en Córdoba, Argentina, y es buscada desde el pasado 24 de mayo; hasta el momento un hombre se encuentra detenido y se filtró un video que parecer ser el elemento clave para la investigación.

Agostina Vega es una menor de edad que desapareció en Córdoba, y recientemente se dio a conocer un video en el que entra a la casa de Claudio Barrelier, quien es la única persona que se encuentra detenida hasta el momento.

Sin embargo, el abogado defensor del hombre detenido aseguró a medios argentinos que el video es un secreto sumario, por lo que únicamente ha podido verlo por medio de las imágenes de los medios.

Además, apuntó que posiblemente la persona que aparece en el video no es Agostina Vega, sino que podría ser la hija de su cliente, pero esta información no puede ser conirmada pues el video de los medios de comunicación no cuenta con buena resolución.

Melisa, la madre de Agostina Vega ı Foto: Redes Sociales

Video de Agostina Vega

Presuntamente Agostina Vega aparece alrededor de las 22:50 horas del domingo en un video registrado por una cámara de seguridad de una inmobiliaria que se encuentra frente al domicilio de Barrelier.

Pese a estas imágenes, el abogado Jorge Sánchez del Bianco apunta que su representado “asegura que la menor nunca ingresó al domicilio” y dijo que con el video no se puede determinar quién aparece.

Gabriel Barrelier; de 33 años de edad, fue detenido luego de que se determinara que fue la última persona en ver a la adolescente; pues de acuerdo con la información de las autoridades, este coordinó un viaje con la menor de edad.

🚨 CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO

- Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio

- Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar

- El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

La madre de Agostina apuntó en su denuncia que la menor de 14 años salió de su domicilio, ubicado en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas y tomó un remis (vehículo de alquiler) que era conducido por un conocido de la familia.

El 27 de mayo el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina emitió una Alerta Sofía para la búsqueda de Agostina Madeleine Vega, una menor de 14 años de edad que desapareció en Córdoba Capital, en la Provincia de Córdoba.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Agostina Madeleine Vega es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un buzo tipo canguro de color bordo con letras en verde, con un jean de color negro Oxford y zapatillas blancas.

ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A AGOSTINA MADELEINE VEGA



De 14 años de edad, fue vista por última vez el 24 de mayo, en Córdoba Capital.



Es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un… pic.twitter.com/EVptWdyvVp — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 27, 2026

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