Vicepresidenta de Venezuela exige a Trump “prueba de vida” de Maduro y Cilia Flores

Delcy Rodríguez dijo desconocer el paradero de Nicolás Maduro y exigió al gobierno de Donald Trump una prueba de vida de él y su esposa, Cilia Flores

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025 Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, por lo que exigió al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dé una “prueba de vida inmediata” del mandatario, así como de su esposa Cilia Flores.

Esta madrugada, en un mensaje por su red social, el mandatario norteamericano confirmó que realizó un ataque a Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y lo trasladó fuera del país.

Información en desarrollo...

