Presidentes y líderes mundiales reaccionan a captura de Nicolás Maduro realizada por EU

Tras la captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero, como lo anunció el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, presidentes y líderes del mundo reaccionaron tras unas horas sobre lo informado.
Fue cerca de las 03:00 horas de este sábado cuando el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Donald Trump en su red Truth Social.
¿Dónde fueron los ataques y explosiones de Estados Unidos a Venezuela?
Presidente de Argentina felicita a Trump por la intervención en Venezuela
El Presidente de Argentina, Javier Milei, uso sus redes sociales para extender una felicitación por la ofensiva militar que, según Donald Trump, capturó a Nicolás Maduro y su esposa.
El mandatario argentino posteó un video muy llamativo sobre este ataque.
