Presidentes y líderes mundiales reaccionan a captura de Nicolás Maduro realizada por EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 12 de octubre.

Tras la captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero, como lo anunció el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, presidentes y líderes del mundo reaccionaron tras unas horas sobre lo informado.

Fue cerca de las 03:00 horas de este sábado cuando el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Donald Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

Presidente de Argentina felicita a Trump por la intervención en Venezuela

El Presidente de Argentina, Javier Milei, uso sus redes sociales para extender una felicitación por la ofensiva militar que, según Donald Trump, capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

El mandatario argentino posteó un video muy llamativo sobre este ataque.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

