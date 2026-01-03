El mundo atento

Presidentes y líderes mundiales reaccionan a captura de Nicolás Maduro realizada por EU

Tras la captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero, como lo anunció el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, presidentes y líderes del mundo reaccionaron tras unas horas sobre lo informado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 12 de octubre.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 12 de octubre. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

Fue cerca de las 03:00 horas de este sábado cuando el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Donald Trump en su red Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales.
Mensaje de Donald Trump en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla.

Presidente de Argentina felicita a Trump por la intervención en Venezuela 

El Presidente de Argentina, Javier Milei, uso sus redes sociales para extender una felicitación por la ofensiva militar que, según Donald Trump, capturó a Nicolás Maduro y su esposa. 

El mandatario argentino posteó un video muy llamativo sobre este ataque. 

