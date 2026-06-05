Trump nomina a Todd Blanche para dirigir el Departamento de Justicia

El abogado de Trump nominado para dirigir el Departamento de Justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Todd Blanche para ocupar de manera permanente la titularidad del Departamento de Justicia, una de las posiciones más importantes dentro de su administración y responsable de supervisar las investigaciones y procesos federales en el país.

El anuncio se produjo semanas después de la salida de Pam Bondi del cargo de fiscal general. Actualmente, Blanche se desempeña como fiscal general interino y deberá ser confirmado por el Senado para asumir formalmente el puesto.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump confirmó que impulsará la nominación de quien ha sido uno de sus principales aliados en materia legal.

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“Es fiscal general interino. Mañana instruiré a Dan Scavino y a todos los demás involucrados en este proceso tan complicado, que creo que avanzará muy rápido, para que lo convirtamos en fiscal general permanente”, declaró el mandatario.

La decisión coloca al frente de la dependencia a uno de los abogados que participó en la defensa de Trump en varios de los procesos judiciales que enfrentó antes de regresar a la presidencia.

Congratulations to Todd Blanche on his nomination by President Trump to become the next Attorney General!



Todd is a friend and I look forward to continuing our work together. pic.twitter.com/xzTCpg3U2T — Susie Wiles (@SusieWiles47) June 5, 2026

Antes de incorporarse al gobierno, Blanche se desempeñó como fiscal federal y posteriormente ejerció en la práctica privada. Sin embargo, ganó notoriedad nacional al integrarse al equipo legal de Donald Trump en diversos casos de alto perfil.

De ser ratificado, Blanche será responsable de dirigir las operaciones del Departamento de Justicia, supervisar investigaciones federales y coordinar la estrategia legal del gobierno estadounidense.

Aunque por su parte, los republicanos mantienen el control del Senado, la confirmación de Blanche no está asegurada.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, evitó adelantar cuál podría ser el resultado de la votación.

“Es difícil decirlo”, declaró a periodistas. “La mayoría de nuestros miembros suelen ser respetuosos con la persona que el presidente desea para algunos de estos puestos clave. Él ya ocupa ese cargo y claramente tiene experiencia, lo que juega a su favor. Pero vivimos tiempos en los que nada es seguro ni una apuesta garantizada”.

Las declaraciones reflejan que, pese al respaldo de Trump, el proceso de confirmación podría enfrentar cuestionamientos y un escrutinio detallado por parte de los legisladores.

Ante el inicio del proceso de confirmación, Todd Blanche aseguró que mantiene una relación positiva con los senadores y expresó su disposición para colaborar durante la evaluación de su candidatura.

“Tengo muchas ganas de trabajar con los senadores y facilitarles la información que necesitan durante el proceso de confirmación”, declaró a periodistas durante una conferencia de prensa celebrada el jueves.

Las declaraciones buscan allanar el camino hacia una ratificación que permitiría a Blanche pasar de fiscal general interino a titular permanente del Departamento de Justicia.

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MSL