Trump modifica aranceles al acero, aluminio y cobre; cambios entrarán en vigor el 8 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que ajusta los aranceles a importaciones de acero, aluminio y cobre a partir del 8 de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que modifica los aranceles de seguridad nacional de la Sección 232 sobre algunas importaciones de aluminio, acero y cobre, informó la Casa Blanca. Los ajustes entrarán en vigor a partir del 8 de junio.

La proclamación reduce del 25% al 15% los aranceles aplicados a algunos productos derivados del acero y el aluminio, incluidos ciertos tipos de maquinaria agrícola y equipos residenciales de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

Equipos industriales, maquinaria agrícola y ciertos sistemas de climatización estarán entre los productos afectados por los ajustes anunciados por Washington. ı Foto: Reuters

También somete a un arancel del 15% a equipos industriales móviles, como topadoras y montacargas, cuando sean importados desde países con acuerdos comerciales que tengan derecho a ese trato, detalló la Casa Blanca.

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El decreto permite además que empresas extranjeras accedan a un arancel preferencial del 10% cuando sus bienes de equipo incluyan al menos un 85% de acero o aluminio estadounidense en peso.

Los nuevos aranceles reducen gravámenes para algunos productos derivados del acero y aluminio, mientras añaden nuevas categorías sujetas a impuestos. ı Foto: AP

Asimismo, incorpora dos nuevas categorías de productos derivados del acero y el aluminio que estarán sujetas a aranceles del 25%: estanterías de acero y planchas litográficas de aluminio.

Los ajustes serán aplicables a los bienes importados o retirados de depósitos aduaneros después de las 12:01 horas de Washington DC del 8 de junio.

De acuerdo con la Casa Blanca, los cambios permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 con el objetivo de impulsar inversiones de corto plazo y contribuir a la reconstrucción de la base industrial de Estados Unidos.

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