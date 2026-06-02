Trump modifica aranceles al acero, aluminio y cobre; cambios entrarán en vigor el 8 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que modifica los aranceles de seguridad nacional de la Sección 232 sobre algunas importaciones de aluminio, acero y cobre, informó la Casa Blanca. Los ajustes entrarán en vigor a partir del 8 de junio.
La proclamación reduce del 25% al 15% los aranceles aplicados a algunos productos derivados del acero y el aluminio, incluidos ciertos tipos de maquinaria agrícola y equipos residenciales de calefacción, aire acondicionado y ventilación.
También somete a un arancel del 15% a equipos industriales móviles, como topadoras y montacargas, cuando sean importados desde países con acuerdos comerciales que tengan derecho a ese trato, detalló la Casa Blanca.
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El decreto permite además que empresas extranjeras accedan a un arancel preferencial del 10% cuando sus bienes de equipo incluyan al menos un 85% de acero o aluminio estadounidense en peso.
Asimismo, incorpora dos nuevas categorías de productos derivados del acero y el aluminio que estarán sujetas a aranceles del 25%: estanterías de acero y planchas litográficas de aluminio.
Los ajustes serán aplicables a los bienes importados o retirados de depósitos aduaneros después de las 12:01 horas de Washington DC del 8 de junio.
De acuerdo con la Casa Blanca, los cambios permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 con el objetivo de impulsar inversiones de corto plazo y contribuir a la reconstrucción de la base industrial de Estados Unidos.
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