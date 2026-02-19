México y Canadá buscan reducción de aranceles al acero y aluminio

Si se lograra modificar o reducir el arancel sectorial al acero y al aluminio, como lo insinuó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, las cadenas de producción se verían beneficiadas, dado que han registrado afectaciones en los costos, señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo quien además coincidió con el ministro canadiense, Dominic LeBlanc, quien dijo que su país busca lo mismo, además de trabajar conjuntamente para la revisión del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), se mantenga trilateral.

El Dato: Las tarifas al acero y al aluminio entraron en vigor el 12 de marzo de 2025 y fue hasta junio que el gobierno estadounidense aumentó el arancel a 50 por ciento.

“Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra, es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente. Los aranceles al acero y al aluminio, no solamente digamos al acero y aluminio, ¿cómo se puede decir? Digamos placas de aluminio o placas de acero, sino también a derivados”, mencionó la mandataria mexicana en su conferencia matutina.

Sheibaum Pardo comentó que el plan no se ha concretado, pero deberá hacerse un cambio porque los gravámenes han originado problemas, también, en la industria estadounidense y los consumidores están siendo afectados por el aumento en la inflación.

El Tip: Los gravámenes sectoriales están amparados en la sección 232 de Seguridad Nacional y buscan proteger la industria del país vecino del norte, según Donald Trump.

“La verdad, sería muy bueno… también está impactando en Estados Unidos. Muchos de estos aranceles les impactan mucho a los estadounidenses porque elevan los precios y aumenta la inflación y vamos a esperar”, añadió.

Por su parte, el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, señaló que su país también tiene interés en que los aranceles sectoriales que Estados Unidos impuso en 2025 disminuyan y aseguró que hay un compromiso para trabajar conjuntamente para que la revisión del T-MEC sea llevada a buen puerto.

2.31% Es el porcentaje de exportaciones mexicanas de acero y aluminio que está sujeto al arancel estadounidense

“Los mexicanos tienen intereses muy similares a los de Canadá… Ambos seguimos absolutamente comprometidos con el acuerdo comercial trilateral y con trabajar juntos a medida que se desarrolla este proceso de revisión”, mencionó LeBlanc en una conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo que, ante los señalamientos del presidente estadounidense de buscar acuerdos bilaterales, Canadá no ha discutido ningún plan de contingencia con México, y que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, le aseguró que se busca que la revisión del acuerdo resulte bien y siga siendo trilateral. “Me tranquiliza el deseo del secretario de Economía de México de colaborar con Canadá y garantizar que la revisión del T-MEC se traduzca en un acuerdo comercial trilateral fortalecido y continuo”, declaró el ministro canadiense.

50% es el arancel sectorial que impuso Donald Trump al cobre en 2025

Asimismo, destacó que en las próximas semanas se reunirá con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos para discutir la revisión del T-MEC y añadió que, a medida que se acerquen las discusiones de revisión, no será difícil para Canadá encontrar un terreno común con Estados Unidos y México.

Dominic LeBlanc indicó que tras la visita que empresarios canadienses hicieron a México se firmaron 15 acuerdos de colaboración y en los próximos días se realizarán más.

A su vez, Nadia Montes de Oca, senior portfolio manager para Franklin Templeton México, sostuvo que, actualmente, el principal riesgo que tiene México en el año, más allá de los aranceles, es la renegociación del T-MEC que se hará en junio, y no porque no se vaya a realizar, sino porque los cambios podrían no ser positivos; no obstante, descartó que el tratado comercial se elimine, porque es un acuerdo de Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales.

“Ahorita este es nuestro punto débil, nuestro principal riesgo es la renegociación. No porque creamos que no se va a dar, es difícil ver, que tu primer socio comercial es México, ¿cómo no vas a tener un tratado? ¿Cómo lo vas a echar a perder?”, añadió.

Destacó que la renegociación puede no ser positiva, al menos no cómo se encuentra ahora el tratado comercial, pero algo que sí ocurrirá es que México tendrá una ventaja frente al resto del mundo, “todavía falta mucho por ver, faltan declaraciones”.

Aunque, mencionó que Trump puede realizar declaraciones que presionen los mercados y generar más volatilidad, es un acuerdo que necesita, especialmente para mantener votantes, “no te conviene ser demasiado restrictivo y que a lo mejor la industria de Estados Unidos no esté preparada para hacer un reemplazo”.

Montes de Oca puntualizó que la renegociación es el principal riesgo, incluso, a pesar de tener aranceles, ya que la realidad es que las tarifas que anunció EU no se están cobrando efectivamente, e incluso destacó que, tras la guerra comercial emprendida por Trump contra China, el más beneficiado ha sido México.