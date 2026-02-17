Investiga SE acero de China y Malasia

La Secretaría de Economía (SE) aceptó la solicitud que realizó Ternium México para investigar posibles prácticas comerciales desleales conocidas como dumping y subsidios indebidos en las importaciones de aceros laminados en frío independientemente del país de procedencia, pero originarios de Estados Unidos, China y Malasia, y que provocaron un daño a la producción nacional.

De acuerdo con estimaciones, el daño a la rama de producción nacional fue de una baja de 8.0 por ciento en la participación del mercado, 13 por ciento en la producción total, 35 por ciento en producción para venta, 41 por ciento en ventas al mercado interno, 13 por ciento en precio, 48 por ciento en ingresos por ventas al mercado interno, 113 por ciento en utilidad y 9.0 por ciento en margen de operación.

La investigación busca determinar si existen prácticas desleales de comercio internacional sobre la importación de aceros laminados en frío, originarias de Estados Unidos y Malasia, así como de China, que ingresan bajo los regímenes definitivo, temporal, depósito fiscal, incluyendo automotriz, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y estratégico a través de fracciones arancelarias.

La empresa Ternium, dedicada a la fabricación de acero, manifestó que las importaciones de acero laminado en frío se han realizado en volúmenes significativos y en condiciones de discriminación de precios, lo que repercute en la industria nacional de manera negativa, con la posibilidad de que se agrave. Propuso como periodo a investigar desde el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.