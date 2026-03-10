En revisión a TMEC la meta es cero aranceles a acero y aluminio o menor cuota a vehículos: CSP

A seis días de que comience parte de la revisión formal del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló entre las prioridades por resolver es que se retiren los aranceles estadounidenses al acero y aluminio, así como la reducción del impuesto que el mismo gobierno de Donald Trump impuso a los vehículos.

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, acordaron el 16 de marzo como la fecha en la que se llevará a cabo la primera reunión formal para una revisión conjunta del tratado comercial.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el objetivo central es el de retirar las imposiciones arancelarias que decretó el gobierno estadounidense a todas aquellas mercancías que sí cumplen con las reglas de origen del TMEC, entre los que se encuentran los insumos siderúrgicos y la industria automotriz.

TE RECOMENDAMOS: Entre advertencias sobre retroactividad Avanza en comisiones del Senado iniciativa de tope a pensiones millonarias

“Obviamente nosotros queremos la disminución o de plano, pues todo aquello que cumpla con las reglas de origen que está en el llamado capítulo 232 que subieron aranceles en Estados Unidos, que se quiten esos aranceles, que tiene que ver con el acero y el aluminio principalmente y la disminución en el caso de los vehículos. Esa es nuestra posición”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Las reglas de origen son los criterios bajo los que se acordó excluir de gravámenes o una aplicación menor de estos a productos fabricados de origen en alguno de los tres países norteamericanos.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que aunque lo ideal sería que el impuesto a los vehículos se retire en su totalidad, también se considera una mejora si se les deja de aplicar incrementos a los que son producidos en territorio mexicano.

“Evidentemente queremos que lleguen a cero los vehículos y si no, pues que por lo menos no haya mayor cuota los vehículos de México. Los que no están en el tratado son los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado. Entonces, eso es lo que hemos estado pidiendo a los Estados Unidos, tanto de manera personal cuando hablo con el presidente Trump, como en las mesas de trabajo con el secretario de Comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que Ebrard Casaubón ha mantenido contacto constante con las autoridades comerciales de Estados Unidos para dar seguimiento al tema.

Crecida en precio de jitomate es por helada en EU

Respecto a los aranceles estadounidenses que también se aplicaron a algunos alimentos, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en el caso del jitomate su venta no se ha detenido hacia dicho país, debido a que las recientes heladas que enfrentó Florida provocaron baja disponibilidad del mismo, lo que hizo que los productores mexicanos continuaran con altas ventas de su producto, situación que, explicó, es la que ha causado el incremento en su precio.

“Precisamente porque como hubo helada en los Estados Unidos, pues se está yendo todo para allá. Ahora sí que ni mi cuota compensatoria afectó al jitomate mexicano”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR