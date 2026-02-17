Claudia Sheinbaum descarta ‘plan B’ con Canadá ante TMEC

En el marco de la incertidumbre entre la opinión pública sobre si Estados Unidos seguirá o no adelante con el TMEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya intenciones de trazar un ‘plan B’ sólo con Canadá, al asegurar que los acercamientos que ambos países han tenido en días recientes únicamente buscan el fortalecimiento de la relación comercial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que esta semana 400 empresarios canadienses están de visita en México, para no sólo hablar con el Gobierno sino también con empresarios nacionales.

“Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. El día de hoy, bueno, desde el día de ayer hay 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Este martes también la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá en Palacio Nacional al ministro de comercio canadiense y otros funcionarios, para una reunión en la que también estará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y la de Energía, Luz Elena González, así como otros miembros del consejo empresarial que la acompañan.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ahondó en que esta reunión será para dar seguimiento a los acuerdos que se firmaron con el primer ministro Mark Carney el año pasado, de manera que se fortalezcan las inversiones en México y el comercio entre ambas naciones.

“Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país que tienen empresas en muchos temas y de empresas mexicanas que tengan inversiones. en Canadá. Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo segura de que el TMEC seguirá adelante porque beneficia a los tres países, aunque podría tener algunas modificaciones.

En otro punto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este año también se continuará con la actualización del acuerdo con la Unión Europea y los trabajos para diversificar las relaciones comerciales con otros países como la India y Brasil.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Remarcó que con esta búsqueda de inversiones no se trata de sustituir la producción nacional, sino de abonar a la complementariedad entre países.

“Estamos fortaleciendo la relación con muchos países, con Brasil, conocen la relación que tenemos, que tiene que ver con inversiones. Y también con complementariedad, porque no se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que las mexicanas y mexicanas, las empresas mexicanas que producen y puedan exportar, no solo exporten de Estados Unidos, sino también a otros países del mundo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

