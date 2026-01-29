Sheinbaum: Siempre manifestaremos que Canadá se mantenga en TMEC; en llamada Trump reiteró críticas

Donald Trump mantuvo las críticas contra Canadá durante la llamada que sostuvo esta mañana con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recalcó que la postura de su gobierno será por la permanencia del país canadiense en el tratado trilateral de norteamérica, tras los diferendos que han surgido entre los dos aliados comerciales de México.

Tras la conversación telefónica, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el republicano sí abordó la relación con Canadá, pero se abstuvo de ahondar en qué sentido fue el pronunciamiento de Trump.

Lo único que mencionó Claudia Sheinbaum Pardo al respecto es que el estadounidense reiteró lo que ya ha dicho públicamente.

Luego de que el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, emitiera hace unos días un discurso crítico en alusión a las acciones intervencionistas de EU, Trump consideró que Carney no fue “agradecido” con el hecho de que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”.

“Sí lo mencionó. Nosotros planteamos, manteniendo el acuerdo con los tres países y sí mencionó lo mismo que ha mencionado públicamente”, declaró en su conferencia.

-“¿Le llegó a mencionar o referir intenciones de excluir a Canadá de la revisión?”, se le preguntó.

-“No quisiera yo hablar de ese tema. Sí se habló del tema de Canadá. Lo que ha mencionado públicamente nos lo mencionó telefónicamente. Nosotros siempre somos muy respetuosos…Nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los tres países y eso siempre lo vamos a manifestar. Dejémoslo ahí y en todo caso más adelante daremos más información”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí buscaría una llamada con Carney para el acercamiento, en el marco de la revisión del TMEC.

“Hay muy buena relación con Canadá y, por supuesto, la llamada con el ministro Carney no está pactada en este momento, pero hablamos hace poco y buscamos una llamada con él pronto también”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR