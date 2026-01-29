Trump reconoce inteligencia y liderazgo de Sheinbaum; ‘deberían estar felices por eso’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron una llamada durante la mañana de este jueves donde trataron diversos temas de la relación bilateral.

Ante esto, el presidente estadounidense destacó la conversación que calificó como ‘muy productiva’, e informó que se hablaron de temas de la frontera, lucha contra el narcotráfico y el comercio de ambas naciones.

En un mensaje a través de su red social Truth Social dijo que la comunicación con la presidenta de México continuaría y que en “última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países”.

Post que realizó el presidente, Donald Trump tras llamada con Sheinbaum ı Foto: Captura de pantalla.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT