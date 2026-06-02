Ministro de comercio de Canadá se reunirá con su homólogo de Estados Unidos

El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, se reunirá hoy con el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, informó su oficina en un comunicado, después de que Canadá quedó excluido de las conversaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y México la semana pasada.

La jefa de negociación comercial con Estados Unidos, Janice Charette, le acompañará, según el comunicado. No se especificó el propósito de la reunión.

Estados Unidos y México concluyeron el viernes pasado lo que fue su primera ronda de conversaciones bilaterales sobre la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en las que se debatieron las normas de origen para el sector automotor, el comercio de acero y aluminio, y la seguridad económica, informó la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

Canadá aún no ha iniciado las negociaciones formales sobre el acuerdo comercial, que debe revisarse antes del 1 de julio. Si los tres países no acuerdan prorrogarlo, el pacto pasaría a revisiones anuales hasta 2036.

Jamieson Greer, funcionario estadounidense. ı Foto: Especial.

Jamieson Greer ha indicado que Canadá podría tener que aceptar algún tipo de arancel si desea colaborar con Estados Unidos en la revisión del acuerdo.

Greer también ha señalado que el acuerdo revisado debería incluir normas de origen más estrictas para el sector automotor y proporcionar un mayor acceso a los mercados canadienses para las empresas estadounidenses, por ejemplo, en el sector lácteo.

Las restricciones a la venta de bebidas alcohólicas procedentes de las provincias canadienses también han sido motivo de fricción con la Administración estadounidense.

Por su parte, el Gobierno de México, señaló a Estados Unidos su interés para que Canadá se integre “lo más pronto” posible a las conversaciones formales rumbo a la revisión del Tratado Comercial entre los tres países (T-MEC); sin embargo, eso dependerá de las conversaciones entre Washington y Ottawa; por lo que será a partir del 16 de junio o en la segunda ronda bilateral, cuando se defina si el tercer país se integra y si se realizará la reunión trilateral del 1 de julio que mandata el capítulo 34.7 del acuerdo, dijo Marcelo Ebrard, titular de Economía (SE).

“A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda, así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos: Canadá y los Estados Unidos, ver cómo se va a resolver. Por lo pronto, lo que tenemos es el 16 de junio la reunión en Washington y saliendo seguramente ya tendremos una respuesta más clara en cuanto a fechas y lo del día primero de julio”, agregó.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ı Foto: Especial

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LMCT