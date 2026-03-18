Arrancan discusiones respecto a la revisión del TMEC: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía del Gobierno federal, Marcelo Ebrard, informó que “sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”.

Las reuniones para abordar el tema del Tratado se darán este miércoles y mañana jueves, y en ella participarán entre representantes de la Secretaría de Economía (SE) y la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés),

En la reunión de este día, por parte de México también participó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior.

En el mensaje de mensaje de Marcelo Ebrard no se detallaron los temas discutidos, sin embargo, en semanas anteriores destacó que la agenda se centraría en la reducción de importaciones de Asia, reglas de origen y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Tampoco se han aclarado los ajustes que llevaron al inicio de conversaciones dos días después de la fecha originalmente anunciada, que era el pasado 16 de marzo.

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026

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FGR