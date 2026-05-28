Aumentan ingresos tributarios 50.5 mil mdp en el primer cuatrimestre del año

Entre enero y abril, los ingresos tributarios del Gobierno federal se ubicaron en 2 billones 70 mil 803 millones de pesos, un incremento nominal de 50 mil 559 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025; no obstante, en términos reales, es decir, al descontar el impacto de la inflación, se tuvo una caída de 1.6 por ciento, indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) obtuvo 37 mil 320 millones de pesos más a tasa anual, para ubicarse en 251 mil 592 millones de pesos.

Por su parte, los recursos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en 562 mil 319 millones de pesos, un aumento de 25 mil 111 millones de pesos si se compara con el primer cuatrimestre de 2025. Además, de enero a abril de 2026 se recaudó 1 billón 148 mil 841 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR).

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Ingresos tributarios aumentan ı Foto: SAT

En ese sentido, el SAT indicó que entre enero y abril de 2026, los ingresos totales del Gobierno se ubicaron en 2 billones 324 mil 325 millones de pesos, un crecimiento nominal de 19 mil 153 millones de pesos en comparación con los mismos meses del año pasado.

“El SAT reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población”, destacó el organismo en un comunicado.

SAT devuelve 2 mmdp en saldo a favor

Como resultado del avance la Declaración Anual 2025 de los contribuyentes, han sido autorizados 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en beneficio de 608 mil 119 personas tributarias, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las devoluciones tienen tiempo estimado de reembolso de tres días, lo que significa un plazo menor a los 40 días de lo que establece el Código Fiscal de la Federación a la autoridad tributaria, especificó el SAT en un comunicado.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, de enero a abril de 2026, los ingresos del Gobierno de México alcanzaron 2 billones 324 mil 325 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 19 mil 153 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025.



En el… pic.twitter.com/CWLMv6d3Y9 — SATMX (@SATMX) May 28, 2026

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