¿Multa del SAT por no presentar tu Declaración Anual a tiempo? Esto debes de saber

Que no se te pase la fecha

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus alertas ante el próximo cierre del plazo para presentar la Declaración Anual 2025.

Incumplir con esta responsabilidad no solo te deja fuera de la posibilidad de recibir un saldo a favor, sino que activa una serie de sanciones económicas que podrían afectar seriamente tu bolsillo. El plazo concluye este 30 de abril como último día.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las multas por no presentar la declaración, o hacerlo fuera de tiempo, son acumulativas y dependen de la gravedad del caso:

Por obligación omitida: Las multas iniciales oscilan entre los 2 mil 050 y los 25 mil pesos .

Tras requerimiento oficial: Si el SAT te notifica y aun así no cumples, la sanción puede escalar hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración pendiente.

Cargos extra: Además de la multa, deberás pagar el ISR pendiente con actualizaciones y recargos por mora, lo que eleva significativamente la deuda original.

⏰ ¡Mañana es el último día para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas!



Si tienes dudas o necesitas orientación, contáctanos a través de nuestros canales de atención.



ℹ️ Consulta más información en:https://t.co/F2liraDrdX#Declara2025 pic.twitter.com/jbH43RSq5W — SATMX (@SATMX) April 29, 2026

¿Estás obligado a declarar?

Muchos contribuyentes aún tienen dudas sobre si deben realizar el trámite. Estos son los perfiles clave que deben presentar su declaración antes del 30 de abril:

Asalariados: Si tus ingresos superaron los 400 mil pesos anuales .

Pluriempleo: Quienes tuvieron dos o más empleadores de forma simultánea.

Independientes: Profesionistas por honorarios o con actividades empresariales (incluyendo plataformas digitales).

Arrendadores: Personas que perciben rentas por inmuebles.

Otros ingresos: Quienes recibieron dividendos, intereses, ganancias por venta de bienes o ingresos del extranjero.

El SAT ofrece dos vías para realizar el trámite, aunque la digital es la más recomendada para evitar filas:

Portal en línea: Disponible las 24 horas en sat.gob.mx . Es el método más rápido y permite el cálculo automático de tus impuestos.

Atención presencial: En cualquiera de las 169 oficinas del país, de 9:00 a 18:00 horas. Es indispensable agendar cita previa en el sistema.

Cumplir a tiempo es el único camino para solicitar la devolución de impuestos. Si durante el año fiscal realizaste deducciones personales (gastos médicos, colegiaturas, intereses de créditos hipotecarios, entre otros), podrías recibir dinero de vuelta directamente en tu cuenta bancaria.