Esta es la fecha límite confirmada por el SAT para presentar la Declaración Anual

En 2026 se debe realizar la Declaración Anual correspondiente al 2025, y las personas físicas que hayan adquirido ingresos por algunas actividades en específico están obligadas a realizarla.

Este ejercicio fiscal es obligatorio para las y los contribuyentes que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación o adquisición de bienes e intereses o dividendos.

Esta obligación fiscal tiene la finalidad de que las y los contribuyentes reporten sus ingresos, deducciones personales y gastos correspondientes al 2025; al hacer este ejercicio, se puede obtener un saldo a favor que es depositado directamente a la cuenta CLABE de las y los contribuyentes.

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La Declaración Anual puede realizarse durante las 24 horas del día en el portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se tiene como fecha límite el jueves 30 de abril.

Pese a que el SAT informó este 22 de abril que se amplió el horario de atención; por lo que estará disponible de 09:00 a 18:00 horas, esto solamente aplica dentro de la fecha límite establecida previamente para presentar el ejercicio fiscal obligatorio.

Recuerda presentar tu Declaración Anual 2025 de personas.



Únicamente necesitas:

🔑RFC y Contraseña

🔐e.firma, si tu saldo a favor es igual o mayor a $10,001



Ingresa a https://t.co/F2liraDrdX para más información. #Declara2025 pic.twitter.com/GEV7iqwprP — SATMX (@SATMX) April 25, 2026

Declaración Anual de personas

Este 2026 el SAT incorporó mejoras en el aplicativo para presentar la Declaración Anual y un simulador, por lo que las y los contribuyentes podrán realizar su ejercicio fiscal más fácil.

Quienes presenten su Declaración Anual deben completar cada uno de los apartados antes de poder avanzar al siguiente; además, se muestran los ingresos exentos de la nómina del ejercicio fiscal.

También se integraron funciones para que se puedan aplicar los estímulos previstos en el Plan México para aquellos contribuyentes que cuenten con una Constancia de Autorización, y se adicionaron mensajes informativos sobre los datos precargados y las posibles modificaciones.

Para poder realizar la Declaración Anual se requiere contar con RFC y contraseña, o con la e.firma; además, si se obtiene saldo a favor se requiere contar con una CLABE interbancaria para que este pueda ser depositado.

Las y los contribuyentes que deban realizar un pago de saldo a cargo deben hacerlo en una exhibición o hasta en seis parcialidades, siempre y cuando se presente la Declaración Anual dentro del plazo establecido.

Conoce los pasos para realizar correctamente tu trámite en SAT ID:



🪪 Envía la foto del original de tu identificación oficial por ambos lados

🎥 Graba el video siguiendo las instrucciones



Recuerda que en SAT ID puedes:



🔑 Generar o renovar tu Contraseña

🔐 Renovar tu e.firma… pic.twitter.com/QAJfKkbOMZ — SATMX (@SATMX) April 23, 2026

El Sat cuenta con las siguientes herramientas digitales como medio de apoyo para que las y los contribuyentes puedan confirmar sus datos:

Visor de nómina para las personas trabajadoras

Visor de deducciones personales

Visor de retenciones

SAT Móvil

SAT ID

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