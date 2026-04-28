Coordinación interinstitucional permitió localizar y asegurar laboratorio en Chihuahua: Defensa

Ricardo Trevilla participó en conferencia de prensa sobre captura de "El Jardinero" y "El Güero Conta".

La localización y aseguramiento de un laboratorio clandestino en la sierra de Guachochi, en Chihuahua, fue resultado de coordinación interinstitucional y acciones conjuntas en materia de seguridad, si bien sigue en curso la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses, explicó el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla.

En conferencia de prensa, Trevilla Trejo explicó que el operativo se derivó de los acuerdos establecidos en las mesas de coordinación que se realizan de manera diaria en las entidades del país, con el objetivo de intercambiar información y definir acciones conjuntas.

Detalló que la Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó el apoyo de personal militar para ubicar el sitio, por lo que se estableció un operativo conjunto en la región serrana, donde ya existe presencia de elementos del Ejército.

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Precisó que las fuerzas armadas brindaron seguridad periférica durante las diligencias, mientras que las autoridades ministeriales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes en el lugar.

Tras el hallazgo del laboratorio, se notificó a la Fiscalía General de la República, instancia responsable de continuar con el aseguramiento, así como de coordinar el traslado y disposición de las sustancias químicas localizadas.

El titular de la Defensa subrayó que este tipo de acciones reflejan la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, en la que cada instancia participa conforme a sus atribuciones para atender este tipo de casos.

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