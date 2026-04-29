CFE anuncia nuevo medidor inteligente con Bluetooth: ¿Cómo funciona y para qué sirve?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se encontraban desarrollando proyectos de innovación por medio del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.

Estas innovaciones tienen la finalidad de reforzar la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público de suministro de energía eléctrica para el beneficio de las y los ciudadanos.

Además, se pretende optimizar la operación de las Redes Generales de Distribución (RGD), mejorar los procesos de atención ante contingencias y favorecer la capacitación del personal operativo.

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Con nuevos proyectos, modernización y energías limpias, avanzamos hacia un sistema más confiable, eficiente y sustentable.



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Medidores de Bluetooth CFE y otras innovaciones

Entre esta modernización e implementación de tecnología se encuentran los medidores con protocolo Bluetooth, los cuales permiten que los usuarios de la CFE puedan conectar su medidor con un Asistente virtual de Smart Home.

De acuerdo con la CFE, este asistente gestiona la información sobre el consumo de energía eléctrica; además, facilita las lecturas, cortes y reconexiones a distancia durante las 24 horas del día hasta en los medidores que se encuentran dentro de edificios o domicilios.

Con los medidores de Bluetooth de la CFE se mejora el servicio de facturación, y se utiliza la arquitectura de medición autónoma para la distribución de energía (Amade), y es autosustentable.

Nuevo medidor Bluetooth CFE ı Foto: CFE

Además de los medidores de Bluetooth, la CFE implementará el Sistema Nacional para la Atención de Emergencias (SISNAE), con la finalidad de dar seguimiento a huracanes y frentes fríos.

Permite contar con pronósticos precisos de las trayectorias de dichos fenómenos, la infraestructura expuesta y la ccantidad de usuarios que podrían verse potencialmente afectados con dichas contingencias ambientales.

Con esto, la CFE puede coordinar la operación y ejecución de acciones preventivas y el reestablecimiento de la energía eléctrica, y tiene la oportunidad de contar con el material, personal y equipamiento necesario para realizar dichas operaciones.

Nuevo medidor Bluetooth CFE ı Foto: CFE

También se instalaron equipos de automatización de las Redes Generales de Distribución, que permiten que se detecten las interrupciones en el suministro eléctrico.

Esto permite que el tramo en el que se presenta la afectación se aisle de manera automática, y esto se implementó debido a la necesidad de reducir tiempos de atención cuando se registra interrupción del servicio.

En otro sentido, se implementó la capacitación mediante realidad virtual, por lo que ahora no sólo se cuenta con simuladores de red eléctrica y campos de maniobras de la CFE también se recrearon escenarios reales de la red y subestaciones con realidad virtual.

Capacitación con realidad virtual CFE ı Foto: CFE

Esto se implementó con la finalidad de que se cuente con la capacitación necesaria y se refuerce el conocimiento teórico sin exposición para que se puedan enfrentar situaciones reales, incluyendo el manipulado del equipo hidráulico y herramientas especializadas.

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