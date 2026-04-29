Senadores de Morena cierran filas con Ariadna Montiel, pero advierten focos rojos en estados

Senadores de Morena respaldaron la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena, al coincidir que representa una oportunidad para fortalecer la unidad interna, aunque también advirtieron sobre riesgos de fracturas si no se corrigen prácticas sectarias en los liderazgos locales y se cuidan los procesos internos rumbo a las elecciones de 2027.

El senador Saúl Monreal subrayó que el relevo en la dirigencia ocurre en un momento estratégico, previo al arranque de encuestas y definiciones internas, pero advirtió que el principal desafío será mantener cohesionada la alianza con los partidos Verde y del Trabajo.

Monreal reconoció la llegada de Montiel como positiva para el movimiento. “Es buena, es un reto y es una buena oportunidad para todos los militantes”, afirmó, al tiempo que indicó que existe consenso entre legisladores sobre su perfil.

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Saúl Monreal, senador de la república por el partido Morena, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, lanzó un llamado a corregir prácticas internas que podrían debilitar al partido.

“A nivel local sí hay actitudes sectarias, y ojalá las dirigencias nacionales los aprieten, porque ese es el detalle, cuando yo lo dije, las dirigencias locales están sueltas”, advirtió.

El legislador zacatecano alertó que, de no garantizar procesos internos incluyentes, Morena podría enfrentar divisiones e incluso derrotas.

“Si no se hace un buen proceso interno, se corre el riesgo de fracturas y puede hasta perder”, sostuvo.

Aun así, confió en el potencial electoral del partido: “Estamos en condiciones de ganar hasta las 17 gubernaturas, si y sólo si se conducen bien los procesos internos”.

Por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio respaldó el perfil de Montiel, destacando su papel en la reconstrucción de Acapulco y su cercanía con la población.

“Mis respetos para Ariadna Montiel”, expresó, y consideró que su liderazgo mantendrá el enfoque social del movimiento.

“Ella es muy humanista y va a continuar por el sendero del humanismo, justicia”, afirmó.

Felix Salgado Macedonio ı Foto: larazondemexico

Salgado coincidió en que la unidad será clave para consolidar los triunfos de Morena.

“La unidad en el partido es importantísima para ratificar los triunfos en los estados donde gobierna Morena”, dijo, particularmente en Guerrero, donde anticipó continuidad del partido en la gubernatura.

Aunque evitó pronunciarse a fondo sobre el momento del relevo, consideró que los cambios internos suelen ser positivos.

“Todo cambio es bueno y Morena determina sus cambios para bien”, apuntó.

Ambos senadores coincidieron en que el rumbo del partido dependerá en gran medida de la conducción de la nueva dirigencia, tanto a nivel nacional como local, así como de su capacidad para garantizar inclusión, unidad y procesos transparentes de cara al próximo proceso electoral.

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MSL