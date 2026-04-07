Devuelve SAT 2 mmdp en saldo a favor

Como resultado del avance la Declaración Anual 2025 de los contribuyentes, han sido autorizados 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en beneficio de 608 mil 119 personas tributarias, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las devoluciones tienen tiempo estimado de reembolso de tres días, lo que significa un plazo menor a los 40 días de lo que establece el Código Fiscal de la Federación a la autoridad tributaria, especificó el SAT en un comunicado.

Esta dependencia compartió que, al corte de las 8:00 horas de este martes, 2 millones 628 mil 571 contribuyentes han presentado su declaración.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado devoluciones de saldo a favor por ISR:



✅ 2 mil 179 millones de pesos



👥 608 mil 119 contribuyentes beneficiados



⏱️ Tiempo promedio de devolución de tres días,… pic.twitter.com/eh60Mreg1L — SATMX (@SATMX) April 7, 2026

Para poder tener devolución de saldo a favor sobre el ISR, el SAT especifica que es necesario presentar un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), en su caso, comprobantes fiscales y estados de cuenta que comprueben la aplicación del Decreto por Servicios Educativos y los comprobantes que amparen 80 por ciento de las deducciones personales manifestadas en la declaración, así como papel de trabajo en el que se desglose la determinación y entero de los pagos efectuados con anterioridad.

Para mayores detalles, es posible acceder al portal del SAT, sat.gob.mx, donde se desglosan los pasos a seguir para concretar la devolución de saldo a favor sobre el pago del ISR.

El SAT reafirmó su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal de devoluciones y reconoce a las personas contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

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MSL