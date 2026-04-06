SAT arranca trámite 2025; alista facilidades

Cumplir con la Declaración Anual no sólo es una obligación fiscal en México, también representa una oportunidad para que los contribuyentes ajusten su situación ante el fisco e incluso recuperen recursos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este ejercicio permite reportar ingresos, deducciones y retenciones del año previo, con lo que se determina si existe un saldo a pagar, en ceros o en favor del contribuyente.

Es decir, este trámite puede traducirse en devoluciones de impuestos cuando las deducciones personales, tales como los gastos médicos, educativos o intereses hipotecarios, superan las retenciones efectuadas durante el año.

En ese sentido, la declaración no sólo evita sanciones, sino que puede convertirse en un beneficio económico directo para las personas físicas.

El Tip: Las personas que tributan en RESICO pueden quedar relevadas de presentar la Declaración Anual, informó el ente recaudador.

Pero, ¿qué pasa si no se cumple con este mandato? No cumplir la declaración, la cual, se debe hacer del 1 al 30 de abril, puede generar multas, recargos e incluso restricciones fiscales, por lo que autoridades recomiendan no dejar el proceso para los últimos días, especialmente ante la alta demanda del sistema en fechas límite.

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria informó el inicio del periodo para presentar la Declaración Anual 2025 de personas físicas, destacando mejoras orientadas a facilitar el trámite y reducir errores.

El organismo detalló que la declaración puede realizarse en línea, las 24 horas del día durante todo abril, a través de su portal oficial, donde los contribuyentes cuentan con información precargada como ingresos, retenciones y algunas deducciones, lo que agiliza el proceso.

Como parte de las nuevas facilidades, el SAT habilitó un calendario informativo que permite identificar los días en los que el sistema registra menor saturación. Esta herramienta busca que los usuarios planifiquen mejor el envío de su declaración y eviten contratiempos técnicos.

En el primer día del periodo, se registraron 599 mil 35 declaraciones presentadas hasta las 17:00 horas, lo que refleja un alto nivel de participación desde el arranque.

Para este año, la autoridad estima que se presenten más de 11 millones 424 mil declaraciones, cifra que representaría un incremento de 3.0 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El Dato: EL SAT informó que en un año inscribió a más de 76 mil empresas al RFC, como parte de su proceso de simplificación de trámites.

Quiénes deben presentarla. El SAT recordó que este trámite es obligatorio para personas físicas que obtuvieron ingresos por distintos conceptos, entre ellos:

• Sueldos y salarios, cuando los ingresos anuales superen los 400 mil pesos, se haya trabajado para más de un empleador o se hayan obtenido ingresos adicionales.

• Servicios profesionales.

• Actividades empresariales, incluidas plataformas tecnológicas.

• Arrendamiento de bienes inmuebles.

• Enajenación o adquisición de bienes.

• Intereses o dividendos.

0.3% se prevé que aumenten las declaraciones contra 2024

En algunos casos, los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar relevados de presentar la declaración anual, dependiendo de su cumplimiento con disposiciones específicas.

Facilidades y devolución. El SAT destacó que las mejoras en el sistema permiten a los contribuyentes revisar y validar la información precargada antes de enviar su declaración, lo que reduce errores y tiempos de captura.

En caso de obtener un saldo a favor, la devolución puede solicitarse directamente en la plataforma. Cuando el monto sea igual o mayor a 10 mil pesos, será necesario contar con e.firma; si es menor, bastará con la contraseña.

Recomendaciones clave. Para cumplir sin contratiempos, especialistas recomiendan:

• Verificar la información precargada antes de enviar la declaración.

• Contar con RFC, contraseña o e.firma vigente.

• Revisar la CLABE interbancaria para la devolución.

• Presentar el trámite en días u horarios de menor saturación.

• Evitar hacerlo en los últimos días del plazo.

400 mil pesos anuales, el límite de ingresos para declarar en sueldos

El SAT reiteró que el cumplimiento oportuno de esta obligación no sólo evita sanciones, sino que contribuye a fortalecer la recaudación y el desarrollo económico del país.

Es importante recordar que el pasado 31 de marzo concluyó el plazo para que las empresas cumplieran con su declaración anual 2025.

Este ejercicio fiscal, igual que el de personas físicas fue obligatorio para todas las empresas constituidas.

Para éstas, las consecuencias van desde multas, hasta las restricciones por parte de la autoridad para emitir facturas, de acuerdo con el ente recaudatorio.