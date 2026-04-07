¿Cuál es la mejor y peor hora para hacer tu Declaración Anual en 2026 ante el SAT?

A partir de el pasado miércoles 1 de abril se habilitó la Declaración Anual de las personas físicas en la página web del SAT, y estará disponible hasta el jueves 30 de abril.

La Declaración Anual es un trámite obligatorio para todos los contribuyentes en el país, y tanto esta como la de personas morales es regulada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las y los contribuyentes deben reportar sus ingresos, deducciones y gastos del año fiscal anterior, con la finalidad de calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que este 2026 se debe realizar la Declaración Anual correspondiente al 2025.

Declaración Anual 2025 ı Foto: Especial

Mejores y peores horarios para hacer la Declaración Anual 2026

Por medio de la página web oficial del SAT se puede realizar la Declaración Anual, y para esto se requiere contar con el RFC, contraseña, la e.firma vigente y una cuenta CLABE vigente.

De acuerdo con el calendario disponible en el portal del SAT, hay ciertos días de abril en los que existe un mayor número de horarios óptimos para realizar la Declaración Anual.

Estos horarios pueden ser consultados haciendo clic en cada uno de los recuadros del calendario, pues automáticamente se despliega una imagen con las mejores y peores horas para realizar este trámite.

Calendario de horarios para la Declaración Anual del SAT ı Foto: Captura de pantalla

El calendario cuenta con un circulo en color rojo, naranja, amarillo o verde en la esquina superior izquierda, lo que indica cuáles son los días con más horarios disponibles.

Al revisar cada uno de estos se puede saber el mejor horario para realizar la Declaración anual:

Los días en color rojo indican que el mejor horario es desde las 00:00 horas hasta las 07:00 horas

Los días en color naranja indican que el mejor horario es desde las 00:00 horas hasta las 07:00 horas; y de nueva cuenta hasta las 23:00 horas

27 de abril marcado en naranja, 29 de abril marcado en rojo ı Foto: Captura de pantalla

Los días en color amarillo indican que el mejor horario es de 00:00 horas hasta las 08:00 horas ; y de nueva cuenta de 22:00 a 23:00 horas

Los días en color verde indican que el horario es más extenso, pues el mejor es desde las 00:00 horas hasta las 10:00 horas; y de nueva cuenta a las 15:00 horas; y para cerrar el día de 20:00 a 23:00 horas.

15 de abril marcado en amarillo, 18 de abril marcado en verde ı Foto: Captura de pantalla

El peor horario en la mayor parte de los días en color rojo y naranja es el desde las 12:00 horas hasta las 15:00 horas; así como de 16:00 a 19:00 horas; coincidiendo con el horario en rojo exarcamente a las 12:00 horas.

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