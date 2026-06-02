México notifica a Canadá y a Estados Unidos su intención de prorrogar el T-MEC por 16 años más

Marcelo Ebrard informó que México ya notificó a Estados Unidos y Canadá su intención de ampliar la vigencia del T-MEC por 16 años más.

México notificó formalmente a Estados Unidos y Canadá su intención de extender por 16 años más el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

El funcionario señaló que envió una carta a sus homólogos de ambos países con las consideraciones de México para la revisión conjunta del acuerdo comercial, proceso que deberá comenzar el 1 de julio, conforme a lo establecido en el capítulo 34.7 del T-MEC.

Hasta ahora, indicó, Estados Unidos es el único de los tres socios que no ha comunicado oficialmente su postura.

🇲🇽🇺🇸El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, informó que terminó la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC https://t.co/p6rU3v69T7#TMEC #EstadosUnidos #México #Noticias pic.twitter.com/o7d1ajTICY — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2026

“México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, afirmó Ebrard en entrevista con medios de comunicación.

En la misiva que envió el Gobierno mexicano, se destacó que, tras las consultas públicas, 30 foros sectoriales y 32 foros estatales que se realizaron entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre del año pasado, se determinó que hay una “percepción positiva” sobre el acuerdo comercial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó la primera mesa de diálogo formal para evaluar las reglas de cooperación con la delegación norteamericana. El funcionario federal calificó de injustificado el gravamen aduanero aplicable a los metales pesados en la región. El… pic.twitter.com/lRFhnzuQ73 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 28, 2026

Se consideró que éste es necesario para la estabilidad económica de la región al otorgar certeza jurídica; además de ser “un motor” para la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).

Asimismo, los sectores consultados respaldaron la ampliación del acuerdo comercial y pidieron preservar el libre comercio, así como eliminar los aranceles sectoriales impuestos bajo la Sección 232 y otros gravámenes relacionados con investigaciones de la Sección 301.

🔴El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una carta a representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá para proponer la extensión del Tratado de Libre Comercio por 16 años más.



Señaló que México busca acuerdos basados en respeto mutuo y consenso entre las tres… pic.twitter.com/CTHWAiLzPj — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Ebrard Casaubon añadió que México ya presentó dos propuestas de trabajo conjunto para fortalecer la integración económica de América del Norte y reducir la dependencia de importaciones asiáticas en sectores estratégicos.

México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y consenso, a las tres naciones Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Canadá busca que el T-MEC se renueve por 16 más antes del 1° de julio

Por separado, el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, Dominic LeBlanc, notificó a México y a Estados Unidos la intención de su país de renovar el acuerdo antes de la fecha límite del 1 de julio, de acuerdo con reportes de medios canadienses.

💼🇲🇽 Marcelo Ebrard informó que ya inició la revisión del T-MEC con Estados Unidos, con temas clave de comercio y economía. 🇺🇸🇨🇦https://t.co/qfQ5X0N44N — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

LeBlanc sostuvo que el T-MEC ha beneficiado a las tres economías de la región, aunque reconoció que será necesario abordar las diferencias comerciales derivadas de los aranceles aplicados por el presidente Donald Trump a productos como acero, aluminio y madera.

Mientras tanto, México y Estados Unidos ya iniciaron rondas bilaterales para la revisión del tratado, aunque aún no se ha confirmado la incorporación de Canadá a negociaciones trilaterales.

El próximo 1 de julio, los tres países deberán decidir si el acuerdo se extiende por otros 16 años o si queda sujeto a revisiones anuales durante la siguiente década.

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