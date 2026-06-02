México notifica a Canadá y a Estados Unidos su intención de prorrogar el T-MEC por 16 años más

México notificó formalmente a Estados Unidos y Canadá su intención de extender por 16 años más el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
El funcionario señaló que envió una carta a sus homólogos de ambos países con las consideraciones de México para la revisión conjunta del acuerdo comercial, proceso que deberá comenzar el 1 de julio, conforme a lo establecido en el capítulo 34.7 del T-MEC.
Hasta ahora, indicó, Estados Unidos es el único de los tres socios que no ha comunicado oficialmente su postura.
Ministro de comercio de Canadá se reunirá con su homólogo de Estados Unidos
“México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerda que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, afirmó Ebrard en entrevista con medios de comunicación.
En la misiva que envió el Gobierno mexicano, se destacó que, tras las consultas públicas, 30 foros sectoriales y 32 foros estatales que se realizaron entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre del año pasado, se determinó que hay una “percepción positiva” sobre el acuerdo comercial.
Se consideró que éste es necesario para la estabilidad económica de la región al otorgar certeza jurídica; además de ser “un motor” para la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).
Asimismo, los sectores consultados respaldaron la ampliación del acuerdo comercial y pidieron preservar el libre comercio, así como eliminar los aranceles sectoriales impuestos bajo la Sección 232 y otros gravámenes relacionados con investigaciones de la Sección 301.
Ebrard Casaubon añadió que México ya presentó dos propuestas de trabajo conjunto para fortalecer la integración económica de América del Norte y reducir la dependencia de importaciones asiáticas en sectores estratégicos.
México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y consenso, a las tres nacionesMarcelo Ebrard, secretario de Economía
Canadá busca que el T-MEC se renueve por 16 más antes del 1° de julio
Por separado, el ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, Dominic LeBlanc, notificó a México y a Estados Unidos la intención de su país de renovar el acuerdo antes de la fecha límite del 1 de julio, de acuerdo con reportes de medios canadienses.
LeBlanc sostuvo que el T-MEC ha beneficiado a las tres economías de la región, aunque reconoció que será necesario abordar las diferencias comerciales derivadas de los aranceles aplicados por el presidente Donald Trump a productos como acero, aluminio y madera.
Mientras tanto, México y Estados Unidos ya iniciaron rondas bilaterales para la revisión del tratado, aunque aún no se ha confirmado la incorporación de Canadá a negociaciones trilaterales.
El próximo 1 de julio, los tres países deberán decidir si el acuerdo se extiende por otros 16 años o si queda sujeto a revisiones anuales durante la siguiente década.
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