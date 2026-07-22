Greer advierte que revisión del T-MEC se puede complicar si México no coopera con tratado de aguas

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el Senado de Estados Unidos, el 22 de julio de 2026.

La revisión del T-MEC podría complicarse si el gobierno de México no coopera en todas las áreas de interés para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, específicamente en lo referente al Tratado de Aguas de 1944, advirtió el titular de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por su sigla en inglés), Jamieson Greer.

Durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el funcionario señaló que es necesaria la colaboración de México en relación con el tratado si se quiere tener una relación comercial que beneficie a ambos países, así como “algún tipo de acuerdo”.

“Hay cuestiones de seguridad fronteriza, una variedad de temas que están exactamente en mi área de competencia, pero el presidente va a tener dificultades para aceptar la renovación o incluso las revisiones si México no coopera en todas las áreas, y el tratado de aguas es una de ellas”, declaró.

Banderas de México, Estados Unidos y Canadá, que conforman el tratado comercial T-MEC. ı Foto: Canva

Lo anterior, luego de que el senador por Texas, John Cornyn, acusó al gobierno mexicano de incumplir “sistemáticamente” con sus obligaciones en virtud del Tratado de Aguas de 1944, situación que, aseguró, ha dejado “desamparados” a los agricultores del sur de Texas.

Cornyn pareció sugerir a Greer incluir el tema durante la revisión bilateral del T-MEC, para, según dijo, “reforzar el cumplimiento y la rendición de cuentas de México” y proteger a los agricultores estadounidenses.

USTR asegura que se avanza en T-MEC

Por otra parte, Jamieson Greer señaló que en las conversaciones de la revisión del T-MEC, acuerdo comercial que Estados Unidos mantiene con México y Canadá, se avanza con celeridad.

Incluso, algunos acuerdos provisionales podrían alcanzarse antes de que concluya 2026, pero los temas sobre reglas de origen, laborales y de medio ambiente podrían postergarse hasta 2027.

Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Además, enfatizó en que Estados Unidos busca que las reglas de origen del T-MEC sean más robustas con la intención de que se incentive la producción de la región de Norteamérica y que se trabaja para mantener y ampliar el acceso al mercado agrícola de México y Canadá.

“Pero hay muchos asuntos que debemos tratar con México, como las reglas de origen. Queremos asegurarnos de que cualquier beneficio comercial entre nuestros países repercuta positivamente en nosotros y no en un tercer país como Vietnam o China.”, agregó.

Greer destacó que México ha sido “pragmático” en las negociaciones del T-MEC porque depende del mercado estadounidense para tener mayor crecimiento.

Con información de Reuters.

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cehr