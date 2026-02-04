México y EU pactan pagos fijos mínimos anuales de agua

Vista aérea de la cuenca del río Bravo, visto desde Nuevo León, en foto de 2024.

México y Estados Unidos (EU) alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, ante el contexto de sequía extrema que afecta a la región fronteriza desde hace varios años, así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia informó que el Gobierno mexicano se comprometió a garantizar la entrega de “una cantidad mínima anual convenida” con EU, según las condiciones hidrológicas de la cuenca y los mecanismos establecidos en el tratado, revela la información emitida el lunes pasado en un comunicado conjunto entre la Cancillería, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Dato: El Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo firmado el 3 de febrero, regula la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo entre México y EU.

El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el tratado bilateral y es resultado de “un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países”, aseguró en la misiva.

México enfatizó que el acuerdo garantiza “en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país”, y prioriza el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola nacional.

También destaca que el convenio permite “fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a la sequía”.

“El Gobierno de México reafirma su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales”, puntualizó la SRE en el comunicado.

Al respecto, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, destacó el reciente acuerdo bilateral sobre la distribución de agua como un ejemplo más de cómo la administración del presidente Donald Trump cumple sus compromisos con la población estadounidense.

Rubio calificó el entendimiento como “una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses” y expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por los esfuerzos continuos de México para honrar los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas.

Según informó el funcionario estadounidense, México se comprometió a entregar a EU un mínimo de 350 mil acres-pie de agua anualmente durante el ciclo actual de cinco años. Además, ambos países acordaron establecer un plan para eliminar el déficit acumulado de entregas del ciclo anterior.

De la misma forma, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó mediante un comunicado de prensa que este acuerdo: “demuestra que la cooperación actual entre EU y México está generando resultados en todos los frentes. Este resultado muestra de manera inequívoca el compromiso conjunto y la colaboración sostenida”.

El Tratado de 1944 estipula que México debe proporcionar al vecino del norte, en períodos quinquenales, una tercera parte de los excedentes de seis ríos tributarios del Bravo, con un volumen mínimo de dos mil 158 millones de metros cúbicos (equivalente a 431 millones de metros cúbicos anuales). Por su parte, EU debe descargar hacia territorio mexicano un volumen anual de mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado.