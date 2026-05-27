‘Ya estamos en la revisión’ del T-MEC, afirma Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que hoy inició la primera ronda bilateral formal para la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente”, pese a que aún no se tiene una fecha para reunirse con su contraparte canadiense; los temas que se abordarán en la conversación con la comitiva estadounidense son sector automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, minerales críticos, seguridad económica y temas laborales.

El funcionario resaltó que la comitiva mexicana estará conformada por él y las distintas dependencias del Gobierno federal que tengan opinión en los temas a tratar.

Añadió que, México va a plantear el tema del arancel al 50 por ciento para la industria del acero y aluminio, porque “nos parece que insostenible, no tiene justificación” y en el caso de la industria automotriz, además de las tarifas, saber “cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen”.

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Además, sostuvo que México pondrá sobre la mesa la competencia de Norteamérica frente a otras regiones del mundo “con datos, con propuestas específicas”.

Asimismo, destacó que, el hecho de que desde hoy se hayan dado a conocer las fechas de la siguientes reuniones, en junio y julio, y los temas a tratar como es el caso de agricultura, es importante porque “te dice cuáles son los siguientes pasos y qué relevancia le otorga Estados Unidos a esto. De hecho, es la negociación comercial ahora o una de las más importantes del mundo”.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard ı Foto: Cuartoscuro

Y en el tema de agricultura, dijo que, hay una complementariedad entre ambos países, el comercio de productos agropecuarios es importante y se debe cuidar el libre comercio en este sector.

“En el caso de agricultura, nos complementamos, la principal importación de México, una de las principales tiene que ver con la agricultura de Estados Unidos y nuestras exportaciones en alguna medida también. Entonces hay que cuidar eso. El libre comercio de eso. Entonces, todo eso lo vamos a decir en las mesas”.

El hecho de que las conversaciones formales con Estados Unidos sean posteriores al 1 de julio, sólo significa que no se han terminado de plantear todos los temas “y quisimos tener un escenario hacia adelante de cuáles son los siguientes pasos…Acuérdate que es una son muchos temas. Entonces, creo que es buena señal que tengamos una reunión el 20 de julio ya acordada”.

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MSL