APR y ANIPAC firman acuerdo en Plastics Recycling LATAM 2026 para fortalecer economía circular

En el marco de Plastics Recycling LATAM 2026, la Association of Plastic Recyclers (APR) y la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la reciclabilidad de los plásticos y acelerar el desarrollo de la economía circular en México. La alianza también busca impulsar la adopción de guías internacionales de diseño para reciclaje dentro de la industria.

El acuerdo establece un esquema de cooperación técnica y estratégica entre ambas organizaciones para promover mejores prácticas a lo largo de toda la cadena de valor del plástico. Las acciones contemplan desde el diseño de empaques y productos hasta los procesos de recuperación, reciclaje y reincorporación de materiales reciclados al mercado.

Como parte del convenio, la APR aportará herramientas técnicas, programas de capacitación especializada y criterios de diseño enfocados en incrementar la reciclabilidad de empaques plásticos. La organización, considerada la más grande de Norteamérica dedicada exclusivamente al reciclaje de plásticos, también impulsará el fortalecimiento del mercado de contenido reciclado posconsumo.

Por su parte, la ANIPAC contribuirá con el alcance y representación de la industria del plástico en México, integrada por productores de materias primas, recicladores, fabricantes de maquinaria, distribuidores y transformadores. El organismo promoverá la adopción de estándares internacionales que fortalezcan la competitividad y sostenibilidad del sector.

Steve Alexander, presidente y CEO de APR, destacó que “la colaboración entre organizaciones de América del Norte resulta fundamental para fortalecer la infraestructura de reciclaje, promover estándares técnicos comunes y acelerar la transición hacia modelos más circulares y sostenibles para los plásticos”, afirmó Alexander.

En tanto, Benjamín del Arco, presidente de la ANIPAC, aseguró que este convenio representa un paso estratégico para impulsar soluciones más eficientes y alineadas con los desafíos ambientales actuales.

Asimismo, la adopción de guías internacionales de diseño para reciclabilidad permite avanzar hacia soluciones más eficientes, alineadas con las necesidades del mercado y con los retos ambientales actuales, brindando mayor certidumbre técnica a todos los actores de la cadena de valor, refirió el presidente de la ANIPAC.

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FGR