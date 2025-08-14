ANIPAC advierte que limitar la producción de plásticos no reducirá la contaminación.

En el marco de su convención anual que celebra esta semana en Cancún, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), advirtió que las restricciones a la producción de plásticos podrían no lograr la reducción de la contaminación, por el contrario, se podría propiciar el uso de materiales con un mayor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida.

Si bien, el organismo respalda los esfuerzos globales para eliminar la contaminación por residuos plásticos, de acuerdo con su presidente, Benjamín del Arco, dichas medidas también podrían generar alzas de precios, desabastecimiento en cadenas de consumo y pérdida de empleos “como ya lo vivimos en nuestro país, con la prohibición de las bolsas mal llamadas de un solo uso”.

Asimismo, enfatizó que los plásticos juegan un papel clave en más del 85% de los sectores productivos, incluidos el médico, energético, construcción y agrícola, gracias a su ligereza, resistencia y bajo costo, por lo que, se debe reconocer su aportación.

“Los países, deben reconocer la aportación de los plásticos para el bienestar económico, social y ambiental de las naciones, como lo es en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, o el desperdicio de alimentos. Somos parte de un sistema, por lo que somos parte de la solución, la Industria del Plástico no puede ser excluida”, dijo.

En el evento inaugural y acompañado por autoridades y representantes empresariales como Juan Pablo de Zulueta Razo, secretario municipal de Turismo de Benito Juárez; María Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Quintana Roo, y Juan Alberto Porras, tesorero de CONACAMIN, del Arco reiteró que se suman esfuerzos para avanzar hacia un futuro más sostenible y circular.

Asimismo, se trabaja para alcanzar una producción y consumo responsable, optimizando el consumo de agua y energía, desarrollando y rediseñando los productos plásticos para favorecer la reutilización y minimizar la generación de residuos.

En este encuentro que concluirá el 15 de agosto, la ANIPAC analiza temas de reciclaje, ecodiseño en la Economía Circular; la descarbonización de industria para un futuro sostenible, el impacto arancelario en el sector del plástico tanto en México y EE.UU., así como la inteligencia artificial. En México se tienen registradas casi siete mil empresas del rubro del plástico, el cual representa el 3.1% del PIB manufacturero.

JVR