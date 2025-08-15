Quien toma las decisiones en México es el Pueblo: Sheinbaum

Luego de que DonaldTrump asegurara que México hace lo que él dice, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quien toma las decisiones en el país es su pueblo.

En un video publicado en sus redes sociales para hablar sobre la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la mandataria respondió: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”.

Momentos antes, el republicano sostuvo que nuestro país y Canadá “hacen lo que le decimos que haga”; afirmó que cuando se trata de la seguridad de sus fronteras, él dispone.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

En este contexto, durante la conferencia de ayer, se expuso que el número de visitantes internacionales que llegan a México creció 13.8 por ciento durante el primer trimestre, un incremento del 7.3 por ciento. Adicional a ello, el gasto de los visitantes fue de 18 mil 681 millones de dólares, un aumento del 6.3 por ciento en relación con el año pasado.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum aseguró que esto indica que las alertas que emite EU para sus viajeros no tienen efecto alguno.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, resaltó que el número de pasajeros en cruceros ascendió 9.6 por ciento, al pasar de 5.2 a 5.7 millones; el mercado estadounidense creció 2.4 por ciento, con siete millones 361 mil. Además, se consideró un aumento “considerable” de 11.8 por ciento en el turismo canadiense.

Durante junio, la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados, 5.5 por ciento más que en 2024.

En el primer semestre del año, 94.5 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos de México, siendo los de mayor flujo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibió 21.6 millones; el Internacional de Cancún, en segundo lugar, con 15.6 millones.

Otros muy concurridos que se ubican dentro del top 10 son el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el de Tijuana, Los Cabos, de Puerto Vallarta, de Mérida y de León. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se ubicó en el octavo puesto, con una recepción de 3.4 millones de pasajeros.

Al respecto, la mandataria federal subrayó que las “alertas de Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos” y comentó que con esto se demuestra que “México está de moda”.

Josefina Rodríguez expuso los avances del turismo comunitario con el que se busca que la población transmita sus saberes, tradiciones y más para conocer la “grandeza que tiene México”. Ejemplo de ello, expuso a Maya Ka’an, en Quintana Roo, donde hay 76 comunidades involucradas para el desarrollo de 90 experiencias que van desde avistamiento, recorridos, senderismo, astronomía, cuevas y medicina tradicional, entre otros.

Finalmente, Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), subrayó que con esto las comunidades son las que deciden quiénes van, cuándo, cuánta gente y la capacidad de carga.

