En proceso de recuperar visa, hay coordinación con gobierno de Estados Unidos: Marina del Pilar Ávila

Luego de señalar que está en proceso de recuperar su visa suspendida por el gobierno de Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que mantiene comunicación y coordinación con las autoridades estadounidenses.

En breve entrevista en la casona de Xicoténcatl donde acudió al informe de labores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la mandataria morenista evitó dar detalles sobre el motivo de la cancelación de la visa por respeto a la soberanía de ese país.

¿Recuperó la visa?, cuestionó un reportero.

“Estamos en ese proceso”, respondió Ávila Olmeda.

¿Qué le han dicho, por qué se la quitaron?, insistió el informador.

“Pues hay temas administrativos y hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha coordinación”, afirmó.

Ante la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para no visitar Baja California por el clima de violencia, la gobernadora subrayó que seguirá desempeñando sus funciones con transparencia y rectitud.

“Ahí estamos, ahí estamos, con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a seguir trabajando siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”, expresó.

El 10 de mayo pasado, la gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres, anunciaron en redes sociales que les fue revocada la visa de turista para Estados Unidos, sin previo aviso ni explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

