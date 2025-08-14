Gerardo Fernández Noroña llama a la unidad de la 4T y partidos aliados

En un formato inusual amenizado con música barroca y mariachis, tamales y atoles, Gerardo Fernández Noroña rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado, donde hizo un llamado a la unidad del movimiento de la 4T, ya que la soberbia y el sectarismo son malos consejeros.

“Yo seguiré recorriendo el país promoviendo la unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad del Verde, la unidad de Morena, PT y del Verde, la unidad del pueblo y la unidad de nuestro movimiento. La unidad es fundamental. La soberbia, el sectarismo, la displicencia son malos consejeros”, afirmó.

A manera de atajar las posibles críticas por este evento, el morenista recordó a sus compañeros vivir en la “justa medianía” que pregonaba Benito Juárez con base en el ingreso determinado por la ley. Agregó que las políticas públicas deben ser austeras y que no se vuelvan a cometer los excesos del pasado.

“Nosotros debemos vivir en base a nuestro ingreso, la fatuidad no es bien recibida, los lujos y los excesos no son bien recibidos, pero también las cosas son relativas. Para mucha gente comer tres veces al día es un lujo, para mí, que vengo de una familia de pobres, de trabajadores, trabajadoras, era un lujo comer una gordita y un tlacoyo el domingo, o una torta de queso de puerco y de jamón”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña luego de presentar su informe de actividades. ı Foto: Cuartoscuro

En su mensaje en el patio central de Xicoténcatl ante invitados como el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, representante presidencial, mencionó que “el 31 de agosto a las 12 de la noche se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores, pero lo vivido lo llevo en el corazón”.

Junto al presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, a quien llamó “mi hermanito, aunque se enojen”; Sergio Gutiérrez Luna, su par en San Lázaro; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la titular de Sedatu, Edna Vega, Fernández Noroña se ufanó de la construcción contra viento y marea de la mayoría calificada para la reforma judicial.

“Hicimos una hazaña, algo que parecía imposible, lo digo y lo reitero, somos el primer pueblo del mundo que elige por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras y el primero de septiembre va a tomar protesta el nuevo Poder Judicial, lo que parecía imposible.

“Fue durísimo, se rieron de nosotros y cuando logramos la mayoría calificada, tomaron con violencia a la Cámara de Senadores, tuvimos que venirnos aquí al hermoso pleno del antiguo Senado y tomaron la tribuna y no se quedaron ahí, siguieron denostando, tergiversando, intrigando (…) y se atrevieron a querer cambiar la Constitución en diciembre del año pasado”, subrayó.

El senador de Morena refirió que pese a las intrigas, denostaciones y mentiras que buscaban “descarrilar” la elección de las personas juzgadoras, el 1 de junio la gente salió a votar para elegir al nuevo Poder judicial; “tengan para que aprendan”, apuntó.

Al final del discurso, reconoció que cierra un ciclo en su trayectoria política, “no por el cargo”, y ratificó su admiración por el expresidente : “Es mi líder y aunque se enoje la oposición, es nuestro maestro”.

También asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; la escritora Elena Poniatowska, además de la embajadora de Palestina en México, Nadia Rasheed.

🔴 Segunda parte del Informe de Actividades Legislativas del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, del 14 de agosto de 2025.https://t.co/7SRd299fHF — Senado de México (@senadomexicano) August 14, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT