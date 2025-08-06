Sergio Gutiérrez Luna, en medio de la polémica por ‘lujos y excentricidades’

El legislador morenista Sergio Gutierrez Luna, está en medio de la polémica por su consumo de “lujos y excentricidades”, a pesar de que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ha reiterado en más de una ocasión el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a que los militantes del partido, así como políticos y representantes del Movimiento de la Cuarta Transformación adopten las políticas de austeridad, los lujos del legislador estarían quedando al descubierto.

Gutiérrez Luna, se ha desmarcado del discurso de “justa medianía” que impulsa el oficialismo, y es que según un recuento del periodista Jorge García Orozco difundido en su cuenta de la red social X, en distintas fotografías, el expresidente de la Cámara de Diputados aparece portando prendas, lentes, relojes, chamarras y calzado de marcas de lujo.

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, ha sido señalado en redes sociales por portar ropa, calzado y accesorios de marcas exclusivas, a pesar del llamado a la austeridad hecho por líderes del partido ı Foto: Especial

Uno de sus calzados llamativos son unas botas de la firma italiana Marsèll, con un valor comercial de 19 mil 453 pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, también ha sido captado usando zapatos de la marca Dolce & Gabbana, cuyo precio representa el equivalente a 64 días de salario mínimo.

Gutiérrez Luna ha usado también unos sneakers guinda de la marca Balenciaga, valuados en 17 mil pesos. Según el recuento de García Orozco, el guardarropa conjunto de Gutierrez Luna y la también diputada Diana Barreras, esposa del ex presidente de la mesa directiva de San Lázaro, asciende a por lo menos cuatro millones de pesos, una cifra que equivale al trabajo de 39 años de una persona que gana el salario mínimo en México.

Además, en distintas fotografías publicadas en sus propias redes sociales, el expresidente de la Cámara de Diputados aparece portando prendas, lentes, relojes, chamarras y calzado de marcas de lujo.

Gutiérrez Luna causa por mensaje sobre Ozzy Osbourne y el dato protegido

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, también enfrenta críticas por el uso de su cuenta oficial de X para lamentar la muerte del músico Ozzy Osbourne, mensaje que generó cuestionamientos por el uso de canales institucionales con fines personales.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, está bajo escrutinio por el dato, tras ser exhibido usando accesorios de lujo mientras su partido promueve austeridad.