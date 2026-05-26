México mantiene vigilancia epidemiológica por brote de ébola

El Secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que en México no se han registrado casos de ébola y que, hasta el momento, el riesgo de propagación para el país es considerado bajo.

El funcionario explicó que los casos detectados a nivel internacional se concentran principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda, además de mantenerse vigilancia en Sudán del Sur debido a su cercanía regional.

“En México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo. A nivel global, muy bajo para nuestro país”, puntualizó.

Detalló que la Organización Mundial de la Salud mantiene monitoreo constante debido a que el brote continúa evolucionando en la región africana afectada.

México no ha registrado casos de ébola ı Foto: Cuartoscuro

“El día de ayer el director de la Organización Mundial de la Salud comentaba que el brote de ébola continúa en evolución y que la situación puede empeorar antes de mejorar, pero eso se refiere fundamentalmente a esa región de los tres países donde está contenido”, señaló.

Ante esta situación, indicó que México reforzará la vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud, con el objetivo de actuar preventivamente ante cualquier eventualidad.

Asimismo, el titular de Salud recomendó que las personas que hayan permanecido o transitado durante los últimos 21 días en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur reconsideren o reprogramen sus viajes hasta que concluya la emergencia sanitaria internacional.

Con el fin de privilegiar la salud pública y la gestión de riesgos sanitarios, es muy importante la prevención y estar preparados ante cualquier eventualidad David Kershenobich



El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante la mañanera del pueblo que en México no se han registrado casos de ébola y que el riesgo para el país es muy bajo. 🩺



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El funcionario federal anunció que en los aeropuertos internacionales del país se instalarán filtros sanitarios, además de revisiones documentales e itinerarios de pasajeros, a fin de detectar posibles factores de riesgo relacionados con la enfermedad.

Precisó que las autoridades sanitarias también fortalecerán la coordinación con aerolíneas y gobiernos extranjeros para verificar posibles exposiciones al virus antes del abordaje de vuelos internacionales.

Kershenobich recordó que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, como ocurrió con el Covid-19, sino mediante contacto directo con secreciones y fluidos corporales de personas infectadas.

“El antecedente de haber estado en contacto con una persona infectada es muy importante”, explicó.

Sobre la definición de caso sospechoso, señaló que corresponde a personas que, en los 21 días previos al inicio de síntomas, hayan estado en zonas de transmisión o tenido contacto con un caso confirmado. Añadió que ese periodo corresponde al tiempo de incubación del virus.

Entre los síntomas de alerta mencionó fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor abdominal intenso, diarrea y sangrado, este último considerado una de las características más relevantes para el diagnóstico del ébola.

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LMCT