El Hubble descubre en detalle el cometa interestelar 3I/ATLAS: lo que revelan las nuevas imágenes

El telescopio espacial Hubble, en una colaboración entre la NASA y la ESA, ha logrado una hazaña extraordinaria al capturar la imagen más nítida hasta ahora del cometa interestelar 3I/ATLAS.

Estas observaciones abren una ventana sin precedentes para estudiar un visitante proveniente más allá de nuestro sistema solar.

¿Por qué es único este cometa?

Descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en el hemisferio sur, 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, tras ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019) Su trayectoria hiperbólica indica que viene de otra estrella y que no volverá; pasará a una distancia segura, nunca cercana a la Tierra.

Imágenes reveladoras del Hubble

El 21 de julio de 2025, Hubble captó estas imágenes excepcionales del cometa desde una distancia de aproximadamente 277 millones de millas (446 millones de km).

Se observa una coma polvorienta con forma de lágrima emanando del núcleo helado, y una débil cola de polvo que se extiende en dirección opuesta al Sol.

Tamaño del núcleo y velocidad increíble

El cometa parece estar perdiendo polvo a una tasa estimada entre 6 y 60 kg por segundo, equivalente al peso de un automóvil pequeño en pocos minutos .

En cuanto a su núcleo sólido, las nuevas imágenes del Hubble sugieren un diámetro estimado entre 320 metros y 5.6 kilómetros, un rango mucho más preciso que las estimaciones anteriores.

Este visitante interestelar se desplaza a una velocidad de 210,000 km/h, el objeto más rápido jamás observado dentro de nuestro sistema solar . Esta velocidad extrema sugiere que ha atravesado inmensas distancias y sistemas estelares durante miles de millones de años.

Un tesoro científico en movimiento

Aunque Hubble ya ha brindado imágenes cruciales, los científicos planean usar otras herramientas como el James Webb, TESS y el observatorio Swift para obtener más detalles sobre su composición química y estructura interna.

Además, observaciones ultravioleta indican actividad visible desde distante: la detección de emisión de OH prevé que 3I/ATLAS está expulsando agua a pesar de estar lejos del Sol.

No olvides que este es uno de los descubrimientos más importantes para todos los amantes del espacio, sin embargo, la NASA se ha encargado de dar a conocer cada una de sus actualizaciones de manera constante.

Si quieres conocer más acerca del nuevo cometa que está en la órbita de la Tierra, no olvides seguir a la NASA en todos sus canales para estar en la misma sintonía.