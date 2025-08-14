¿Cómo ser de los primeros en jugar Battlefield 6 en PlayStation 5?

Para quienes esperan con ansias la llegada de Battlefield 6, participar en las betas previas, especialmente desde PlayStation 5, es una gran oportunidad para disfrutar del juego antes de su lanzamiento oficial el 10 de octubre de 2025.

Acceso anticipado: fechas clave

EA ha organizado varios periodos de prueba antes del lanzamiento definitivo. Todo comienza con el acceso anticipado (early access), disponible solo para quienes cumplan ciertos requisitos.

Este inició el 7 de agosto a las 08:00 UTC, es decir, entre el jueves 7 y viernes 8, y luego dará paso a la beta abierta, que se realizará en dos fines de semana: del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 de agosto, disponibles para todos los jugadores interesados.

¿Cómo asegurar acceso anticipado?

Hay dos maneras principales:

Preordena el juego, especialmente la Phantom Edition , ya que te otorga acceso anticipado garantizado.

Participa en la transmisión del evento multiplayer el 31 de julio vía Twitch, donde se dieron códigos de acceso anticipado para algunos espectadores selectos.

Solo PlayStation: pasos para asegurarte de que funciona

Preordena o usa Twitch Drops según corresponda. Verifica que tu cuenta de EA esté vinculada a tu perfil de PlayStation. Pre-descarga la beta desde el 4 de agosto, de modo que en cuanto inicie el acceso anticipado, ya estés listo para jugar. Asegúrate de tener activo PS Plus. La beta requiere conexión en línea y membresía PS Plus para jugar.

¿Qué ofrece cada fase?

Durante el fin de semana 2 (14–17 de agosto), se incluyeron nuevos mapas como Empire State (ambientado en Brooklyn) y modos clásicos como Rush, además de skins exclusivos y recompensas estéticas.

Battlefield 6 is INSANE 🔥



pic.twitter.com/YYVWmcxHCy — Battlefield Wire (@TheBFWire) August 14, 2025

Tiempo ideal para registrarte

Las horas exactas de inicio varían por región, pero el acceso anticipado global iniciado el 7 de agosto a las 08:00 UTC (1 a.m. CDT)

En resumen

Si quieres ser de los primeros en jugar Battlefield 6 en tu PS5:

Asegura un acceso anticipado preordenando o consiguiendo un código de Twitch.

Descarga e instala la beta antes del inicio para evitar retrasos.

Vincula tu cuenta EA y mantén activa tu membresía PS Plus.

Aprovecha las fases abiertas si no calificas para el acceso anticipado.

Con estas acciones, estarás listo para entrar en la beta apenas se habilite y vivir la experiencia antes que muchos.

Recuerda que es importante que tu servidor sea estable para que puedas estar jugando Battlefield 6 antes que nadie en tu consola de PlayStation.