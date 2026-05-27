Banxico reduce pronóstico de crecimiento a 1.1%

El Banco de México informó que su perspectiva de crecimiento económico para el cierre de este año pasó de de 1.6 por ciento a 1.1 por ciento, un recorte de 0.5 puntos porcentuales, debido a una debilidad más considerable.

Durante la presentación del Informe Trimestral Enero-Marzo 2026, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que el intervalo de crecimiento económico para este año será de entre 0.5 por ciento y 1.7 por ciento, lo cual resulta, principalmente de un “desempeño de la actividad económica en el primer trimestre, considerablemente más débil de lo anticipado”, admitió.

Rodríguez Ceja añadió que se espera que a partir del segundo trimestre, la economía retome una senda de crecimiento, por lo que para el próximo año, estima un crecimiento puntual de 2.1 por ciento, similar al de 2.0 por ciento estimado anteriormente, siendo el intervalo entre 1.3 y 2.9 por ciento.

“El mayor detalle sobre nuestras proyecciones, esperamos que a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, en el resto del horizonte de pronóstico, este componente de la demanda presente una tendencia positiva”, destacó la gobernadora del Banco de México.

No obstante, comentó que la inversión se mantendría débil, al menos hasta la segunda mitad de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC).

A su vez, explicó que las exportaciones mantendrían una moderada expansión e incongruencia con la evolución prevista para la producción industrial en Estados Unidos y apoyadas en las ventas de bienes del sector tecnológico.

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FGR