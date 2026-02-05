Política monetaria

Banco de México pausa recortes a la tasa; la deja sin cambios en 7.0%

En su primer anuncio de política monetaria de este 2026, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambios su tasa de interés y la dejó en 7 por ciento

Sede del Banco de México, como imagen temática. Foto: Cuartoscuro
La Razón Online

En su primer anuncio de política monetaria de este 2026, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios su tasa de interés y la dejó en 7 por ciento.

En diciembre de 2025, la Junta de Gobierno de Banxico disminuyó en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria y la dejó en 7.0 por ciento.

Noticia en desarrollo...

