Banco de México pausa recortes a la tasa; la deja sin cambios en 7.0%

En su primer anuncio de política monetaria de este 2026, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios su tasa de interés y la dejó en 7 por ciento.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) se mantiene sin cambio en 7.00 por ciento https://t.co/w9IF3Egl61 — Banco de México (@Banxico) February 5, 2026

En diciembre de 2025, la Junta de Gobierno de Banxico disminuyó en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria y la dejó en 7.0 por ciento.

Noticia en desarrollo...

