Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos base y la ubica en 7%

Anuncio de tasa de interés este jueves 18 de diciembre.

La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a 7 por ciento, en el último anuncio monetario programado del año.

“La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025″, informó Banxico en un comunicado.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) disminuye en 25 puntos base https://t.co/6Zw8SJX8Xh — Banco de México (@Banxico) December 18, 2025

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS: Temporada de diciembre Caminos y Puentes Federales pone en marcha el Operativo Invierno 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR