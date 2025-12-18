Última decisión del año

Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos base y la ubica en 7%

Junta de Gobierno de Banco de México aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a 7%

Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Cuahutli R. Badillo

La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a 7 por ciento, en el último anuncio monetario programado del año.

“La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025″, informó Banxico en un comunicado.

Noticia en desarrollo...

